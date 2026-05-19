Надежен ли Hyundai Tucson 2025 года: ответ потребителей

Кроссовер Hyundai Tucson является популярным автомобилем среди водителей. Но последняя история бренда демонстрирует противоречивые показатели долговечности, поэтому важно знать реальные технические позиции модели. Исследование организации Consumer Reports определило место этой машины среди конкурентов. Потребители высказали четкое мнение относительно особенностей машины 2025 года выпуска.

Рыночные позиции

В рейтинге от Consumer Reports модель заняла восьмое место среди 22 кроссоверов, что свидетельствует об умеренной долговечности. Автомобиль уступает лидерам класса Toyota RAV4 и Mazda CX-5, его показатели оказались ниже также результатов Kia Sportage.

Элементы подвески, тормозная система и силовые агрегаты работают без нареканий. Показатели плагин-гибридной версии остаются высокими, ее запас хода на электричестве составляет 51 км, а расход топлива составляет около 6,7 л/100 км.

Электронные сбои

Главной проблемой стала бортовая электроника, которую назвали самым слабым местом. Водители жалуются на отсутствие реакции проекционного дисплея и неудобные сенсорные панели. Сбои фиксируются в мультимедийной системе, камерах обзора и датчиках.

Зато климатическая установка, круиз-контроль, системы бесключевого доступа и мониторинга давления в шинах работают надежно. Положительные оценки получили также подогрев сидений, оптические элементы и стеклоочистители.

Безопасность модели

На оценку повлияли отзывы из-за рисков не раскрытия подушек безопасности, утечки масла и самопроизвольного движения. Несмотря на это, автомобиль получил пять звезд от NHTSA, а организация IIHS присвоила кроссоверу высшую награду за защиту.

В рейтинге JD Power модель получила 81 балл из 100, а 77% владельцев рекомендуют это авто по версии Kelley Blue Book.

