Чи надійний Hyundai Tucson 2025 року: відповідь споживачів

Hyundai Tucson 2025 року.

Кросовер Hyundai Tucson є популярним автомобілем серед водіїв. Але остання історія бренду демонструє суперечливі показники довговічності, тому важливо знати реальні технічні позиції моделі. Дослідження організації Consumer Reports визначило місце цієї автівки серед конкурентів. Споживачі висловили чітку думку щодо особливостей машини 2025 року випуску.

Ринкові позиції

У рейтингу від Consumer Reports модель посіла восьме місце серед 22 кросоверів, що свідчить про помірну довговічність. Автомобіль поступається лідерам класу Toyota RAV4 та Mazda CX-5, його показники виявилися нижчими також за результати Kia Sportage.

Елементи підвіски, гальмівна система та силові агрегати працюють без нарікань. Показники плагін-гібридної версії залишаються високими, її запас ходу на електриці становить 51 км, а витрата пального складає близько 6,7 л/100 км.

Електронні збої

Головною проблемою стала бортова електроніка, яку назвали найслабшим місцем. Водії скаржаться на відсутність реакції проєкційного дисплея та незручні сенсорні панелі. Збої фіксуються у мультимедійній системі, камерах огляду та датчиках.

Натомість кліматична установка, круїз-контроль, системи безключового доступу та моніторингу тиску в шинах працюють надійно. Позитивні оцінки отримали також підігрів сидінь, оптичні елементи та склоочисники.

Безпека моделі

На оцінку вплинули відгуки через ризики не розкриття подушок безпеки, витоку оливи та самовільного руху. Попри це, автомобіль отримав п'ять зірок від NHTSA, а організація IIHS присвоїла кросоверу найвищу нагороду за захист.

У рейтингу JD Power модель здобула 81 бал зі 100, а 77% власників рекомендують це авто за версією Kelley Blue Book.

