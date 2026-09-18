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Главная Авто На выезде в три страны образовались большие пробки: очереди на границе

На выезде в три страны образовались большие пробки: очереди на границе

Ua ru
18 сентября 2026 10:58
Очереди на границе Украины сегодня 18 сентября
Проверка автомобилей на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В пятницу, 18 сентября, на границе Украины наблюдались очереди на границах с Польшей, Словакией и Венгрией. При этом проезд в Молдову и Румынию свободен. Кроме того, следует учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 18 сентября

В настоящее время самые большие заторы наблюдаются на КПП с Польшей. В частности, речь идет о "Устилуге" и "Шегине". На границе со Словакией и Венгрией ситуация более спокойная.

Черги на кордоні України з Польщею 18 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 80 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 45 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 55 л/а, 0 автобусов, 80 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні України зі Словаччиною 18 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні України з Угорщиною 18 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні України з Румунією 18 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні України з Молдовою 18 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как писали Новини.LIVE, американские автоаукционы уже много лет пользуются популярностью среди украинских покупателей. Модернизация логистики и сервисов проверки расширяет возможности для приобретения качественных автомобилей, в частности с незначительными повреждениями или без ДТП. Новые изменения на рынке связаны с масштабным соглашением между ведущими площадками по продаже подержанных автомобилей.

А при выборе семейного седана покупатели в первую очередь обращают внимание на надежность и практичность. Toyota Corolla на протяжении многих лет остается одной из самых популярных моделей в мире. Удачный выбор новой или подержанной Corolla может обеспечить длительную и комфортную эксплуатацию.

граница Украина автомобиль очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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