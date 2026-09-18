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Головна Авто На виїзд до трьох країн великі затори: черги на кордоні

На виїзд до трьох країн великі затори: черги на кордоні

Ua ru
18 вересня 2026 10:58
Черги на кордоні України сьогодні 18 вересня
Перевірка автомобілів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у пʼятницю, 18 вересня, зафіксовано з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Водночас проїзд до Молдови та Румунії вільний. Крім того, варто враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 18 вересня

Наразі найбільші затори на КПП з Польщею. Зокрема, йдеться про "Устилуг" та "Шегині". На кордоні зі Словаччиною та Угорщиною ситуація спокійніше. 

Черги на кордоні України з Польщею 18 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 80 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 45 л/а, 15 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 55 л/а, 0 автоб., 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 10 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні України зі Словаччиною 18 вересня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні України з Угорщиною 18 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні України з Румунією 18 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні України з Молдовою 18 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Як писали Новини.LIVE, американські автоаукціони вже багато років популярні серед українських покупців. Оновлення логістики та сервісів перевірки розширює можливості для придбання якісних авто, зокрема з незначними пошкодженнями або без ДТП. Нові зміни на ринку пов’язані з масштабною угодою між провідними майданчиками з продажу вживаних автомобілів.

А  вибираючи сімейний седан, покупці насамперед звертають увагу на надійність і практичність. Toyota Corolla багато років залишається однією з найпопулярніших моделей у світі. Вдалий вибір нової або вживаної Corolla може забезпечити тривалу та комфортну експлуатацію.   

кордон Україна автомобіль черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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