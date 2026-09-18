Черги на кордоні України сьогодні 18 вересня

Перевірка автомобілів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у пʼятницю, 18 вересня, зафіксовано з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Водночас проїзд до Молдови та Румунії вільний. Крім того, варто враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 18 вересня

Наразі найбільші затори на КПП з Польщею. Зокрема, йдеться про "Устилуг" та "Шегині". На кордоні зі Словаччиною та Угорщиною ситуація спокійніше.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 80 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 45 л/а, 15 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 55 л/а, 0 автоб., 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 10 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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