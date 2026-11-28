Пограничник с собакой. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу, 28 ноября, на границе были зафиксированы очереди на шести контрольно-пропускных пунктах. Наибольшие заторы наблюдаются на выезде в Польшу. Пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 28 ноября

В настоящее время самые большие очереди на КПП "Устилуг" и "Краковец". В то же время выезд в Румынию и Молдову свободный.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Читайте также:

"М.Березный" — л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как писали Новини.LIVE, Toyota Land Cruiser уже много лет считается одним из самых надежных внедорожников. Его репутацию сформировали прочная конструкция на базе грузовых агрегатов, усиленная подвеска, стальной бампер и выносливый шестицилиндровый двигатель мощностью 155 л.с.

А за январь–октябрь 2026 года китайские автопроизводители существенно укрепили свои позиции в Европе. В частности, продажи отдельных марок выросли почти в четыре раза. В то же время популярность традиционных автомобильных брендов среди покупателей ЕС снижается.