Прикордонник з собакою. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні у суботу, 28 листопада, зафіксовано на шести контрольних пунктах пропуску. Найбільші затори на виїзд до Польщі. Прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 28 листопада

Наразі найбільші черги на КПП "Устилуг" та "Краківець". Водночас виїзд до Румунії та Молдови вільний.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"М.Березний" — л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Як писали Новини.LIVE, Toyota Land Cruiser вже багато років вважається одним із найнадійніших позашляховиків. Його репутацію сформували міцна конструкція на базі вантажних агрегатів, посилена підвіска, сталевий бампер і витривалий шестициліндровий двигун потужністю 155 к.с.

А за січень-жовтень 2026 року китайські автовиробники суттєво зміцнили свої позиції в Європі. Зокрема, продажі окремих марок зросли майже в чотири рази. Водночас популярність традиційних автомобільних брендів серед покупців ЄС знижується.