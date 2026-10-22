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Главная Авто На семи пунктах пропуска пробки: очереди на границе Украины

На семи пунктах пропуска пробки: очереди на границе Украины

Ua ru
22 октября 2026 10:44
Очереди на границе Украины 22 октября: где больше всего скопления Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

В четверг, 22 октября, на границе были зафиксированы очереди на семи контрольно-пропускных пунктах. Наибольшее скопление наблюдается на выезде в Польшу. Пограничники призывают водителей помнить о возможных сбоях в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 22 октября

На данный момент наибольшее количество автомобилей зафиксировано на КПП с Польшей. В то же время проезд в Венгрию, Молдову и Румынию свободен.

Черги на кордоні з Польщею 22 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 22 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 22 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 4 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 22 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Как писали Новини.LIVE, марка автомобиля может влиять на общественное восприятие водителя и ассоциироваться с его статусом, достатком и взглядами. Опрос компании Selvitys среди 1000 человек по заказу XLovecam определил автобренды, имеющие худшую репутацию.

Также мы писали, что до 10 000 долларов в Украине можно найти немало подержанных автомобилей — от седанов и универсалов до компактных кроссоверов. Для длительных поездок стоит обратить внимание на модели с более длинной колёсной базой и комфортной подвеской.

Польша граница КПП Украина автомобиль очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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