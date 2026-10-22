Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Черги на кордоні у четвер, 22 жовтня, зафіксовано на семи контрольних пунктах пропуску. Найбільше скупчення на виїзд до Польщі. Прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 22 жовтня

Наразі найбільша кількість автомобілів зафіксовано на КПП з Польщею. Водночас проїзд до Угорщини, Молдови та Румунії вільний.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 20 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 15 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 45 л/а, 0 автоб., 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 10 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 4 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

Як писали Новини.LIVE, марка автомобіля може впливати на суспільне сприйняття водія та асоціюватися з його статусом, достатком і поглядами. Опитування компанії Selvitys серед 1000 людей на замовлення XLovecam визначило автобренди, які мають найгіршу репутацію.

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