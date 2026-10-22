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Головна Авто На семи пунктах пропуску затори: черги на кордоні України

На семи пунктах пропуску затори: черги на кордоні України

Ua ru
22 жовтня 2026 10:44
Черги на кордоні України 22 жовтня: де найбільше скупчення Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Черги на кордоні у четвер, 22 жовтня, зафіксовано на семи контрольних пунктах пропуску. Найбільше скупчення на виїзд до Польщі. Прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 22 жовтня

Наразі найбільша кількість автомобілів зафіксовано на КПП з Польщею. Водночас проїзд до Угорщини, Молдови та Румунії вільний.

Черги на кордоні з Польщею 22 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 15 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 45 л/а, 0 автоб., 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 10 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 жовтня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 22 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 22 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 4 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 22 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

Як писали Новини.LIVE, марка автомобіля може впливати на суспільне сприйняття водія та асоціюватися з його статусом, достатком і поглядами. Опитування компанії Selvitys серед 1000 людей на замовлення XLovecam визначило автобренди, які мають найгіршу репутацію.

Також ми писали, що до 10 000 доларів в Україні можна знайти чимало вживаних авто — від седанів і універсалів до компактних кросоверів. Для тривалих поїздок варто звернути увагу на моделі з довшою колісною базою та комфортною підвіскою.

Польща кордон КПП Україна автомобіль черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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