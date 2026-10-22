На семи пунктах пропуску затори: черги на кордоні України
Черги на кордоні у четвер, 22 жовтня, зафіксовано на семи контрольних пунктах пропуску. Найбільше скупчення на виїзд до Польщі. Прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 22 жовтня
Наразі найбільша кількість автомобілів зафіксовано на КПП з Польщею. Водночас проїзд до Угорщини, Молдови та Румунії вільний.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 20 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 15 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 45 л/а, 0 автоб., 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 10 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "М.Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 4 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
Як писали Новини.LIVE, марка автомобіля може впливати на суспільне сприйняття водія та асоціюватися з його статусом, достатком і поглядами. Опитування компанії Selvitys серед 1000 людей на замовлення XLovecam визначило автобренди, які мають найгіршу репутацію.
Також ми писали, що до 10 000 доларів в Україні можна знайти чимало вживаних авто — від седанів і універсалів до компактних кросоверів. Для тривалих поїздок варто звернути увагу на моделі з довшою колісною базою та комфортною підвіскою.