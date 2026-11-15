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Главная Авто На семи пунктах пропуска есть очереди: ситуация на границе сегодня

На семи пунктах пропуска есть очереди: ситуация на границе сегодня

Ua ru
15 ноября 2026 11:02
Очереди на границе сегодня: ситуация на КПП 15 ноября ГПСУ
Очереди на польской границе. Фото: ГПСУ

На отдельных пунктах пропуска на границе Украины утром 15 ноября образовались очереди на выезд. Пограничники также предупредили о возможных сбоях в работе электронных систем контрольных служб и призвали водителей учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 15 ноября

Скопления транспорта зафиксированы на семи КПП с Польшей, Словакией и Венгрией.

Черги на кордоні з Польщею 14 листопада

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 листопада

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пеш. (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 листопада

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пеш. (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пеш.;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 14 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 14 листопада

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, трансмиссионная жидкость обеспечивает смазку деталей коробки передач и защищает их от износа. Ее уровень и состояние необходимо регулярно контролировать, ведь недостаток масла или утрата его свойств могут привести к перегреву и повреждению агрегата.

Как сообщали Новини.LIVE, конденсат внутри автомобильных фар может появляться из-за перепадов температур, неисправной герметизации или забитых вентиляционных каналов. Кратковременное запотевание обычно проходит само по себе после прогрева фар, однако длительное наличие капель влаги может свидетельствовать о неисправности.

КПП пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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