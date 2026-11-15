Очереди на польской границе. Фото: ГПСУ

На отдельных пунктах пропуска на границе Украины утром 15 ноября образовались очереди на выезд. Пограничники также предупредили о возможных сбоях в работе электронных систем контрольных служб и призвали водителей учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 15 ноября

Скопления транспорта зафиксированы на семи КПП с Польшей, Словакией и Венгрией.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пеш. (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пеш. (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пеш.;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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