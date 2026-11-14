Конденсат в фарах автомобиля. Фото: theretrofitsource.com

Капли влаги на внутренней стороне оптического блока ухудшают качество освещения дороги в темное время суток. Из-за этого фары автомобиля быстро теряют прозрачность, к тому же влага выводит из строя проводку и повреждает отражатели света. Незначительное запотевание иногда возникает в результате естественных физических процессов и быстро проходит само по себе. Однако длительное наличие влаги свидетельствует о разгерметизации или забитых вентиляционных каналах.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

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Причины запотевания

Появление влаги внутри корпуса фар нередко становится следствием резкого перепада температур. Лампы накаливания и современные модули выделяют много тепла во время работы, из-за чего воздух внутри нагревается и расширяется. Для отвода горячего воздуха производители предусматривают специальные вентиляционные отверстия с клапанами. Когда нагретое стекло соприкасается с холодной струей воды на автомойке или с морозным воздухом, остатки влаги мгновенно оседают в виде мелкой капельной сетки.

При исправной системе вентиляции запотевание полностью исчезает через несколько минут после включения ближнего или дальнего света. Если капли воды остаются на стекле даже после длительной поездки, это указывает на наличие постоянного источника протечки или забитые вентиляционные каналы.

Простые решения

Устранение конденсата можно начать с безопасных процедур без демонтажа фары. Иногда достаточно включить дальний свет на несколько минут или слегка прогреть внешнее стекло обычным бытовым феном на минимальной мощности. Для быстрого удаления влаги можно временно положить пакетик с силикагелем под крышку доступа к лампам, не забыв вовремя его вынуть.

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Повторное появление тумана через день или два требует обязательной проверки вентиляционных отверстий на корпусе. Их нужно осторожно очистить от грязи и пыли тряпкой, избегая использования сжатого воздуха. Продувка вентиляции под давлением может загнать пыль и мелкий мусор внутрь герметичного блока.

Попытки просверлить дополнительные отверстия в пластиковом корпусе дают лишь временный эффект и в конечном итоге приводят к ещё большему загрязнению оптического элемента.

Замена уплотнителей

Если простые методы не дают результата, стоит тщательно осмотреть все резиновые и поролоновые прокладки на крышках технологических отверстий. Изношенный или усаженный уплотнитель легко заменить на новый, что стоит недорого и восстанавливает герметичность.

Гораздо сложнее устранить микротрещины в месте соединения прозрачного стекла с пластиковым корпусом. Для ремонта приходится снимать фару, аккуратно разбирать шов и наносить свежий слой силиконового герметика. Если шов полностью разрушен, а пластик имеет сквозные повреждения, придется покупать новый оптический блок.

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