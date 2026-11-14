Конденсат у фарах автомобіля. Фото: theretrofitsource.com

Краплі вологи на внутрішньому боці оптичного блоку погіршують якість освітлення дороги в темну пору доби. Через це фари автомобіля швидко втрачають прозорість, до того ж волога виводить з ладу проводку та псує відбивачі світла. Легке запотівання іноді з'являється через природні фізичні процеси та швидко зникає самостійно. Проте тривала наявність вологи свідчить про розгерметизацію або забиті вентиляційні канали.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

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Причини запотівання

Поява вологи всередині корпуса фар нерідко стає наслідком різкого перепаду температур. Лампи розжарювання та сучасні модулі виділяють багато тепла під час роботи, через що повітря всередині нагрівається та розширюється. Для виведення гарячого повітря виробники передбачають спеціальні вентиляційні отвори з клапанами. Коли нагріте скло контактує з холодним струменем води на мийці або з морозним повітрям, залишки вологості миттєво осідають у вигляді дрібної крапельної сітки.

За умов справної системи вентиляції запотівання повністю зникає через кілька хвилин після ввімкнення ближнього або далекого світла. Якщо ж краплі води залишаються на склі навіть після тривалої поїздки, це вказує на наявність постійного джерела протікання або забиті вентиляційні канали.

Прості рішення

Усунення конденсату можна розпочати з безпечних процедур без демонтажу фари. Іноді достатньо ввімкнути дальнє світло на декілька хвилин або злегка прогріти зовнішнє скло звичайним побутовим феном на мінімальній потужності. Для швидкого збирання вологи можна тимчасово покласти пакетик із силікагелем під кришку обслуговування ламп, не забувши вчасно його витягнути.

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Повторна поява туману через день або два вимагає обов'язкової перевірки вентиляційних отворів на корпусі. Їх потрібно обережно очистити від бруду та пилу ганчіркою, уникаючи використання стисненого повітря. Продування вентиляції тиском здатне загнати пил та дрібне сміття всередину герметичного блоку.

Спроби свердлити додаткові отвори у пластиковому корпусі дають лише тимчасовий ефект і зрештою призводять до ще більшого забруднення оптичного елемента.

Заміна ущільнювачів

Якщо прості методи не дають результату, варто ретельно оглянути всі гумові та поролонові прокладки на кришках технологічних отворів. Зношений або усаджений ущільнювач легко замінити на новий, що коштує недорого та відновлює герметичність.

Значно складніше усунути мікротріщини в місці з'єднання прозорого скла з пластиковим корпусом. Для ремонту доводиться знімати фару, акуратно розбирати шов та наносити свіжий шар силіконового герметика. Якщо ж шов повністю зруйнований, а пластик має наскрізні пошкодження, доведеться купувати новий оптичний блок.

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