Черги на польському кордоні. Фото: ДПСУ

На окремих пунктах пропуску на кордоні України вранці 15 листопада утворилися черги на виїзд. Прикордонники також попередили про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб і закликали водіїв враховувати це під час планування поїздок.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 15 листопада

Скупчення транспорту зафіксували на семи КПП із Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск л/а тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 піш. (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 піш. (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 піш. (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 піш. (працює з 09:00 до 21:00).



"Тиса" — 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 піш. (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 піш. (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 піш.;

"Вилок" — 10 л/а, 0 піш.;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 піш. (працює з 08:00 до 19:00).



"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, трансмісійна рідина забезпечує змащування деталей коробки передач і захищає їх від зносу. Її рівень та стан потрібно регулярно контролювати, адже нестача мастила або втрата його властивостей можуть спричинити перегрів і пошкодження агрегату.

Як повідомляли Новини.LIVE, конденсат усередині автомобільних фар може з’являтися через перепади температур, несправну герметизацію або забиті вентиляційні канали. Короткочасне запотівання зазвичай зникає самостійно після прогрівання фар, однак тривала наявність крапель вологи може свідчити про несправність.