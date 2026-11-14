Як перевірити трансмісійну рідину та уникнути дорогого ремонту авто

Перевірка трансмісійної рідини. Фото: exoticautoservices.ae

Якісна трансмісійна рідина гарантує надійне змащування деталей коробки передач та захищає її від зносу. Падіння рівня оливи чи втрата властивостей призводить до перегріву вузла та дорогого візиту на СТО. Різні типи трансмісій вимагають індивідуального підходу до обслуговування та власного графіка заміни змащувального матеріалу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Реклама

Автоматичні коробки

Автоматична трансмісійна рідина має червонуватий відтінок та відрізняється високою плинністю для ефективної роботи гідравліки. У варіаторах застосовують спеціальний склад, який захищає ремінь або ланцюг від стирання при високому тиску.

Заміну цього матеріалу зазвичай проводять кожні 96 000–160 000 км. Проте для роботів з подвійним зчепленням, як у Volkswagen Passat B6, майстри радять оновлювати мастило кожні 48 000 км.

Для перевірки рівня в коробці автомат автомобіль прогрівають, після чого почергово перемикають усі режими важелем. Далі знаходять щуп під капотом, витягують його, протирають тканиною та повторно занурюють у канал. Позначка COLD показує орієнтовний рівень на непрогрітому двигуні, а засічка HOT визначає точну норму мастила після досягнення робочої температури. Своєчасне доливання рідини запобігає виходу з ладу дорогого агрегату.

Читайте також:

Після цього рідину наносять на білу серветку. Світло-рожевий колір свідчить про хороший стан, а темний чи чорний відтінок з запахом гару сигналізує про внутрішні пошкодження агрегату.

Чимало сучасних моделей випускають без класичного щупа, позаяк виготівники розраховують залишок матеріалу на весь гарантійний термін. У таких випадках перевірку та заміну здійснюють фахівці на спеціалізованому обладнанні.

Механічні трансмісії

Рідина для механічних коробок значно густіша, має темніший бурштиновий колір та специфічний запах. Вона міцно тримається на шестернях і вимагає заміни кожні 48 000–96 000 км. Спад рівня супроводжується важким увімкненням передач, хрускотом та шумом під час прискорення.

Процес перевірки тут складніший, адже контрольна пробка розміщена в нижній частині авто під днищем. Машину підіймають на домкраті, після чого викручують заливний болт. Рівень визначають дотиком пальця через контрольний отвір.

Необережні дії при викручуванні пробок на деяких авто, як старі моделі Mazda, можуть призвести до пошкодження внутрішніх фіксаторів. Доливання здійснюють за допомогою шприца чи помпи, використовуючи лише рекомендований виготівником товар.

Тривожні симптоми

Падіння рівня мастила в автоматичній коробці призводить до втрати робочого тиску гідравлічної системи. Автомобіль починає самовільно вибивати передачу під час руху, а мотор даремно підвищує оберти без реального прискорення. Водієві доводиться дужче тиснути на педаль газу, щоб змусити машину зрушити з місця.

Зношення мастила у механічній коробці супроводжується гучним скреготом, гулом та ударами під час перемикання важеля. На витік рідини також вказують масляні плями під днищем автомобіля після тривалої стоянки.

Перегрів трансмісійної рідини часто супроводжується появою їдкого горілого запаху в салоні та активацією індикатора помилки двигуна.

У складі мастила можуть з'являтися дрібні металеві стружки, які руйнують внутрішні підшипники та шестерні.

Раніше Новини.LIVE писали, коли насправді міняти оливу в автоматичній коробці передач авто. Ігнорування стану трансмісійної рідини призводить до швидкого зносу фрикціонів та забивання гідроблока.

Також читайте, як неправильна олива руйнує коробку передач автомобіля. Різні типи рідин мають свої специфікації та вимоги до складу, які впливають на їх функціональність.