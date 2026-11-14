Как проверить трансмиссионную жидкость и избежать дорогого ремонта авто

Проверка трансмиссионной жидкости. Фото: exoticautoservices.ae

Качественная трансмиссионная жидкость обеспечивает надежную смазку деталей коробки передач и защищает ее от износа. Снижение уровня масла или утрата свойств приводит к перегреву узла и дорогостоящему визиту на СТО. Различные типы трансмиссий требуют индивидуального подхода к обслуживанию и собственного графика замены смазочного материала.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Реклама

Автоматические коробки

Автоматическая трансмиссионная жидкость имеет красноватый оттенок и отличается высокой текучестью для эффективной работы гидравлики. В вариаторах применяют специальный состав, который защищает ремень или цепь от истирания при высоком давлении.

Замену этого материала обычно проводят каждые 96 000–160 000 км. Однако для коробки с двойным сцеплением, как у Volkswagen Passat B6, мастера советуют обновлять масло каждые 48 000 км.

Для проверки уровня в коробке автоматической передачи автомобиль прогревают, после чего поочередно переключают все режимы рычагом. Затем находят щуп под капотом, извлекают его, протирают тканью и повторно погружают в канал. Метка COLD показывает ориентировочный уровень на непрогретом двигателе, а засечка HOT определяет точную норму масла после достижения рабочей температуры. Своевременная доливка жидкости предотвращает выход из строя дорогостоящего агрегата.

Читайте также:

После этого жидкость наносят на белую салфетку. Светло-розовый цвет свидетельствует о хорошем состоянии, а темный или черный оттенок с запахом гари сигнализирует о внутренних повреждениях агрегата.

Многие современные модели выпускаются без классического щупа, поскольку производители рассчитывают, что запаса материала хватит на весь гарантийный срок. В таких случаях проверку и замену осуществляют специалисты на специализированном оборудовании.

Механические коробки передач

Жидкость для механических коробок значительно гуще, имеет более темный янтарный цвет и специфический запах. Она прочно держится на шестернях и требует замены каждые 48 000–96 000 км. Снижение уровня сопровождается затрудненным включением передач, хрустом и шумом при ускорении.

Процесс проверки здесь сложнее, ведь контрольная пробка расположена в нижней части автомобиля под днищем. Машину поднимают на домкрате, после чего выкручивают заливной болт. Уровень определяют на ощупь пальцем через контрольное отверстие.

Неосторожные действия при откручивании пробок на некоторых автомобилях, таких как старые модели Mazda, могут привести к повреждению внутренних фиксаторов. Доливку осуществляют с помощью шприца или помпы, используя только рекомендованный производителем продукт.

Тревожные симптомы

Падение уровня масла в автоматической коробке приводит к потере рабочего давления гидравлической системы. Автомобиль начинает самопроизвольно выбивать передачу во время движения, а двигатель напрасно повышает обороты без реального ускорения. Водителю приходится сильнее нажимать на педаль газа, чтобы заставить машину тронуться с места.

Износ масла в механической коробке сопровождается громким скрежетом, гулом и ударами при переключении рычага. На утечку жидкости также указывают масляные пятна под днищем автомобиля после длительной стоянки.

Перегрев трансмиссионной жидкости часто сопровождается появлением едкого запаха гари в салоне и срабатыванием индикатора неисправности двигателя.

В составе масла могут появляться мелкие металлические стружки, которые разрушают внутренние подшипники и шестерни.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда на самом деле следует менять масло в автоматической коробке передач автомобиля. Игнорирование состояния трансмиссионной жидкости приводит к быстрому износу фрикционов и забиванию гидроблока.

Также читайте, как неподходящее масло разрушает коробку передач автомобиля. Различные типы жидкостей имеют свои спецификации и требования к составу, которые влияют на их функциональность.