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Главная Авто На пунктах пропуска огромные пробки: очереди на границе Украины

На пунктах пропуска огромные пробки: очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 17:23
Очереди на границе Украины сегодня 19 июля
Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В воскресенье, 19 июля, на многих контрольно-пропускных пунктах наблюдались очереди на границе. Заторы образовались на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 19 июля

В настоящее время скопления наблюдаются на нескольких КПП: "Устилуг", "Угринов", "Краковец", "Шегини", "Ужгород", "Тиса", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Дяково", "Красноильск" и "Дяковцы". В то же время очередей нет на границе с Молдовой.

Черги на кордоні з Польщею 19 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 15 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 150 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 19 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 19 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 25 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 19 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 2 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 19 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, стремление автопроизводителей повысить экономичность и динамику привело к развитию мощных турбированных 4-цилиндровых двигателей. Современные 2-литровые двигатели уже развивают мощность, сопоставимую с мощностью прежних атмосферных V6, обеспечивая при этом более низкий расход топлива и конкурентоспособные характеристики. Специалисты составили список самых ярких силовых агрегатов этого класса.

А современные турбокомпрессоры работают в чрезвычайно сложных условиях — ротор раскручивается до более чем 150 000 об/мин, а температура выхлопных газов достигает 900 °C. Для защиты узла под высоким давлением подается моторное масло, которое смазывает подшипники. Если же турбина начинает пропускать масло, это свидетельствует о серьезной неисправности и требует немедленного ремонта.

граница очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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