Как уберечь турбину авто от капитального ремонта

Ремонт турбокомпрессора. Фото: Costex Tractor Parts

Современному автомобильному турбокомпрессору приходится работать в экстремальных условиях, ведь ротор вращается со скоростью более 150 000 об/мин, а температура выхлопных газов превышает 900 °C. Моторное масло под высоким давлением подается к подшипникам, обеспечивая работоспособность этого агрегата. Когда возникает проблема и турбина начинает выбрасывать масло, это становится критическим симптомом для турбодвигателя, требующим немедленного вмешательства.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Master Shop.

Пути утечки

Турбина разделена на две части: холодную компрессорную и горячую турбинную. Между ними расположен картридж с подшипниками, где циркулирует масло. Специальные кольца удерживают жидкость внутри только при условии правильного баланса давления. Как только он нарушается, начинается утечка масла во впускной тракт или выхлопную систему автомобиля.

Если герметичность нарушена со стороны компрессорного колеса, масло попадает в интеркулер. Поскольку он является самой низкой точкой, масло скапливается в его сотах, ухудшая охлаждение воздуха. Наихудшим сценарием в таком случае является внезапное попадание скопившегося масла в цилиндры. Для дизельного двигателя это грозит неконтролируемым разрывом, а для бензинового двигателя заканчивается разрушением в результате детонации.

Когда утечка происходит со стороны турбинного колеса, масло попадает прямо в выхлопную систему. Основными признаками этой проблемы являются густой сероватый дым при резком ускорении и характерный едкий запах сгоревшего масла. Такой дефект быстро забивает соты катализатора или сажевого фильтра DPF, выводя из строя дорогостоящие экологические системы автомобиля.

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Причины неисправности

Естественный износ картриджа . Со временем зазоры в подшипниках увеличиваются, вызывая люфт вала ротора, который быстро разрушает уплотнительные кольца.

. Со временем зазоры в подшипниках увеличиваются, вызывая люфт вала ротора, который быстро разрушает уплотнительные кольца. Забитая сливная трубка . Если магистраль возврата масла в картер забивается, давление внутри корпуса возрастает, и масло выдавливается наружу.

. Если магистраль возврата масла в картер забивается, давление внутри корпуса возрастает, и масло выдавливается наружу. Высокое давление в картере . Неисправная система вентиляции картерных газов блокирует свободный слив масла из турбины.

. Неисправная система вентиляции картерных газов блокирует свободный слив масла из турбины. Грязное масло . Наличие сажи или мелкого абразива в масле приводит к мгновенному износу втулок и появлению люфтов.

. Наличие сажи или мелкого абразива в масле приводит к мгновенному износу втулок и появлению люфтов. Засоренный воздушный фильтр . Из-за нехватки воздуха компрессор создает вакуум на входе и буквально высасывает масло из корпуса подшипников.

. Из-за нехватки воздуха компрессор создает вакуум на входе и буквально высасывает масло из корпуса подшипников. Ошибки при монтаже . Отсутствие балансировки ротора на специальных стендах после ремонта мгновенно выводит из строя новые детали.

. Отсутствие балансировки ротора на специальных стендах после ремонта мгновенно выводит из строя новые детали. Резкое отключение двигателя. Остановка двигателя сразу после нагрузок приводит к закипанию масла на горячем валу и образованию кокса.

Самостоятельная проверка

Провести первичную диагностику системы наддува можно без сложного оборудования. Для этого необходимо снять воздушный патрубок, идущий от турбины к интеркулеру. Легкий масляный налет считается нормой, но наличие жидкого масла указывает на серьезную проблему. Также следует осмотреть корпус интеркулера на наличие трещин и потеков.

Следующим шагом является проверка люфта ротора. Подвигав пальцами вал за гайку крыльчатки, можно оценить его состояние. Радиальный люфт должен быть едва ощутимым (до 0,05 мм), а любой осевой люфт вперед-назад полностью недопустим. Если вентилятор задевает стенки корпуса, эксплуатировать автомобиль категорически запрещено, ведь это грозит полным разрушением двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали, какие ошибки водителей разрушают турбокомпрессор в автомобиле. Это прочный компонент, но в то же время чувствительный, поэтому если не ухаживать за ним должным образом, он может быстро изнашиваться, а замена обходится недешево.

Также читайте, какие турбодвигатели известных брендов механики устали ремонтировать. Стремление производителей выжать максимальную мощность при минимальном расходе топлива заставляет идти на серьезные компромиссы с прочностью деталей.