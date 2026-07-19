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Головна Авто На пунктах пропуску величезні затори: черги на кордоні України

На пунктах пропуску величезні затори: черги на кордоні України

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 17:23
Черги на кордоні України сьогодні 19 липня
Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні у неділю, 19 липня, зафіксовано на багатьох контрольних пунктах пропуску. Затори є з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 19 липня

Наразі скупчення є на декількох КПП: "Устилуг", "Угринів", "Краківець", "Шегині", "Ужгород", "Тиса", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Дякове", "Красноїльськ" та "Дяківці". Водночас черг немає на кордоні з Молдовою.

Черги на кордоні з Польщею 19 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 15 л/а, 8 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 150 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 19 липня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а,  0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 19 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 25 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 35 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 19 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 2 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 19 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, прагнення автовиробників підвищити економічність і динаміку привело до розвитку потужних турбованих 4-циліндрових двигунів. Сучасні 2-літрові мотори вже видають потужність рівня колишніх атмосферних V6, забезпечуючи водночас кращу витрату пального та конкурентні характеристики. Спеціалісти склали перелік найяскравіших силових агрегатів цього класу.

А сучасні турбокомпресори працюють у надзвичайно складних умовах — ротор розкручується понад 150 000 об/хв, а температура вихлопу сягає 900 °C. Для захисту вузла під високим тиском подається моторна олива, яка змащує підшипники. Якщо ж турбіна починає пропускати мастило, це свідчить про серйозну несправність і потребує негайного ремонту.

кордон черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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