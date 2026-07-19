Черги на кордоні України сьогодні 19 липня

На пунктах пропуску величезні затори: черги на кордоні України
Черги на кордоні у неділю, 19 липня, зафіксовано на багатьох контрольних пунктах пропуску. Затори є з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 19 липня
Наразі скупчення є на декількох КПП: "Устилуг", "Угринів", "Краківець", "Шегині", "Ужгород", "Тиса", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Дякове", "Красноїльськ" та "Дяківці". Водночас черг немає на кордоні з Молдовою.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 55 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 15 л/а, 8 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 150 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 25 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 35 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 2 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Як писали Новини.LIVE, прагнення автовиробників підвищити економічність і динаміку привело до розвитку потужних турбованих 4-циліндрових двигунів. Сучасні 2-літрові мотори вже видають потужність рівня колишніх атмосферних V6, забезпечуючи водночас кращу витрату пального та конкурентні характеристики. Спеціалісти склали перелік найяскравіших силових агрегатів цього класу.
А сучасні турбокомпресори працюють у надзвичайно складних умовах — ротор розкручується понад 150 000 об/хв, а температура вихлопу сягає 900 °C. Для захисту вузла під високим тиском подається моторна олива, яка змащує підшипники. Якщо ж турбіна починає пропускати мастило, це свідчить про серйозну несправність і потребує негайного ремонту.