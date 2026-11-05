На польском КПП 95 автомобилей: очереди на границе сегодня
По состоянию на 09:00 5 ноября на пунктах пропуска при выезде из Украины ситуация с очередями остается неодинаковой. Больше всего легковых автомобилей ожидают на границе с Польшей — по 40 машин в Краковце и Шегинях. Пограничники также рекомендуют водителям учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб при планировании поездок.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 5 ноября
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — легковые автомобили временно не пропускают, автобусов и пешеходов нет.
- "Устилуг" — 15 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
- "Угринов" — 0 легковых автомобилей.
- "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей.
- "Грушев" — 0 легковых автомобилей.
- "Краковец" — 40 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
- "Шегини" — 40 легковых автомобилей, 10 пешеходов, автобусов нет. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей.
- "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
- "Ужгород" — 0 легковых автомобилей. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 8 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.
- "Косино" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 08:00 до 20:00.
- "Лужанка" — 0 легковых автомобилей.
- "Вилок" — 15 легковых автомобилей, пешеходов нет.
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей.
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей.
- "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей.
- "Красноильск" — 10 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей.
- "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.
Как сообщали Новини.LIVE, британский бренд Land Rover прекратит производство компактного кроссовера Range Rover Evoque после 2027 года. Также с конвейера снимут более дорогую модель Velar.
Как сообщали Новини.LIVE, немецкая ассоциация TÜV проанализировала около 9,5 млн обязательных техосмотров и определила кроссоверы возрастом 12–13 лет, которые лучше всего сохраняют техническое состояние даже при большом пробеге. В список лидеров вошли Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz GLE/ML, BMW X1, Audi Q3, Volvo XC60 и Audi Q5.