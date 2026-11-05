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Главная Авто На польском КПП 95 автомобилей: очереди на границе сегодня

На польском КПП 95 автомобилей: очереди на границе сегодня

Ua ru
5 ноября 2026 10:58
Очереди на границе сегодня, 5 ноября: ситуация на КПП Украины ГПСУ
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

По состоянию на 09:00 5 ноября на пунктах пропуска при выезде из Украины ситуация с очередями остается неодинаковой. Больше всего легковых автомобилей ожидают на границе с Польшей — по 40 машин в Краковце и Шегинях. Пограничники также рекомендуют водителям учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 5 ноября

Черги на кордоні з Польщею 3 листопада

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — легковые автомобили временно не пропускают, автобусов и пешеходов нет.
  • "Устилуг" — 15 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей.
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей.
  • "Грушев" — 0 легковых автомобилей.
  • "Краковец" — 40 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
  • "Шегини" — 40 легковых автомобилей, 10 пешеходов, автобусов нет. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей.
  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей.

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 листопада

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
  • "Ужгород" — 0 легковых автомобилей. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 3 листопада

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 8 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 08:00 до 20:00.
  • "Лужанка" — 0 легковых автомобилей.
  • "Вилок" — 15 легковых автомобилей, пешеходов нет.
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 3 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей.
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей.
  • "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей.
  • "Красноильск" — 10 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей.
  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей.

Черги на кордоні з Молдовою 3 листопада

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

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пограничники автобусы автомобиль ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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