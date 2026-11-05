Очереди на границе. Фото: ГПСУ

По состоянию на 09:00 5 ноября на пунктах пропуска при выезде из Украины ситуация с очередями остается неодинаковой. Больше всего легковых автомобилей ожидают на границе с Польшей — по 40 машин в Краковце и Шегинях. Пограничники также рекомендуют водителям учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 5 ноября

"Ягодин" — легковые автомобили временно не пропускают, автобусов и пешеходов нет.

"Устилуг" — 15 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.

"Угринов" — 0 легковых автомобилей.

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей.

"Грушев" — 0 легковых автомобилей.

"Краковец" — 40 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.

"Шегини" — 40 легковых автомобилей, 10 пешеходов, автобусов нет. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.

"Смильница" — 0 легковых автомобилей.

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей.

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.

"Ужгород" — 0 легковых автомобилей. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 09:00 до 21:00.

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"Тиса" — 8 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.

"Косино" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 08:00 до 20:00.

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей.

"Вилок" — 15 легковых автомобилей, пешеходов нет.

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей.

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей.

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей.

"Красноильск" — 10 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.

"Порубное" — 0 легковых автомобилей.

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

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