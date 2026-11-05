Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на 09:00 5 листопада на пунктах пропуску на виїзд з України зберігається різна ситуація з чергами. Найбільше легкових автомобілів очікують на кордоні з Польщею — по 40 машин у Краківці та Шегинях. Прикордонники також рекомендують водіям враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб під час планування поїздок.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 5 листопада

"Ягодин" — легкові автомобілі тимчасово не пропускають, автобусів і пішоходів немає.

"Устилуг" — 15 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.

"Угринів" — 0 легкових автомобілів.

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів.

"Грушів" — 0 легкових автомобілів.

"Краківець" — 40 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.

"Шегині" — 40 легкових автомобілів, 10 пішоходів, автобусів немає. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів.

"Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів.

"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.

"Ужгород" — 0 легкових автомобілів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 09:00 до 21:00.



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"Тиса" — 8 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 08:00 до 19:00.

"Косино" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 08:00 до 20:00.

"Лужанка" — 0 легкових автомобілів.

"Вилок" — 15 легкових автомобілів, пішоходів немає.

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових автомобілів.

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів.

"Біла Церква" — 0 легкових автомобілів.

"Красноїльськ" — 10 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.

"Порубне" — 0 легкових автомобілів.

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

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