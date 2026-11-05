Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто На польському КПП 95 авто: черги на кордоні сьогодні

На польському КПП 95 авто: черги на кордоні сьогодні

Ua ru
5 листопада 2026 10:58
Черги на кордоні сьогодні, 5 листопада: ситуація на КПП України ДПСУ
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на 09:00 5 листопада на пунктах пропуску на виїзд з України зберігається різна ситуація з чергами. Найбільше легкових автомобілів очікують на кордоні з Польщею — по 40 машин у Краківці та Шегинях. Прикордонники також рекомендують водіям враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб під час планування поїздок.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 5 листопада

Черги на кордоні з Польщею 3 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — легкові автомобілі тимчасово не пропускають, автобусів і пішоходів немає.
  • "Устилуг" — 15 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
  • "Угринів" — 0 легкових автомобілів.
  • "Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів.
  • "Грушів" — 0 легкових автомобілів.
  • "Краківець" — 40 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
  • "Шегині" — 40 легкових автомобілів, 10 пішоходів, автобусів немає. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
  • "Смільниця" — 0 легкових автомобілів.
  • "Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів.

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 листопада

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 легкових автомобілів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
  • "Ужгород" — 0 легкових автомобілів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
  • "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 09:00 до 21:00.
     

Черги на кордоні з Угорщиною 3 листопада

Читайте також:

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 8 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
  • "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 08:00 до 19:00.
  • "Косино" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 08:00 до 20:00.
  • "Лужанка" — 0 легкових автомобілів.
  • "Вилок" — 15 легкових автомобілів, пішоходів немає.
  • "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів. Пункт пропуску працює з 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 3 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 легкових автомобілів.
  • "Солотвино" — 0 легкових автомобілів.
  • "Біла Церква" — 0 легкових автомобілів.
  • "Красноїльськ" — 10 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.
  • "Порубне" — 0 легкових автомобілів.
  • "Дяківці" — 0 легкових автомобілів.

Черги на кордоні з Молдовою 3 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, британський бренд Land Rover припинить виробництво компактного кросовера Range Rover Evoque після 2027 року. Також із конвеєра знімуть дорожчу модель Velar. 

Як повідомляли Новини.LIVE, німецька асоціація TÜV проаналізувала близько 9,5 млн обов’язкових техоглядів і визначила кросовери віком 12–13 років, які найкраще зберігають технічний стан навіть за великих пробігів. До переліку лідерів увійшли Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz GLE/ML, BMW X1, Audi Q3, Volvo XC60 та Audi Q5. 

прикордонники автобуси автомобіль ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації