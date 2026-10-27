На нескольких пунктах пропуска наблюдаются заторы: очереди на границе
Во вторник, 27 октября, на границе наблюдаются очереди на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Местами в пробках скопилось более 20 автомобилей. Кроме того, водителям следует помнить о возможных сбоях в работе электронных систем пограничных служб.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 27 октября
В настоящее время пробки на границе наблюдаются с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В то же время проезд в Молдову свободный.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
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