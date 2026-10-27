Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во вторник, 27 октября, на границе наблюдаются очереди на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Местами в пробках скопилось более 20 автомобилей. Кроме того, водителям следует помнить о возможных сбоях в работе электронных систем пограничных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 27 октября

В настоящее время пробки на границе наблюдаются с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В то же время проезд в Молдову свободный.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Как писали Новини.LIVE, гибридная Toyota RAV4 расходует в среднем около 5,5 л топлива на 100 км. В то же время более экономичные седаны благодаря меньшему весу и лучшей аэродинамике могут проехать больше на одном баке.

А дизельный двигатель Mercedes-Benz OM617, представленный в 1974 году, стал известен благодаря исключительной долговечности. Пятицилиндровый агрегат с большим запасом прочности устанавливали на седаны W123, S-Class W126 и первые внедорожники G-Wagen. При надлежащем обслуживании он мог преодолевать более миллиона километров.