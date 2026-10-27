Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто На декількох пунктах пропуску фіксуються затори: черги на кордоні

На декількох пунктах пропуску фіксуються затори: черги на кордоні

Ua ru
27 жовтня 2026 12:36
Черги на кордоні України 27 жовтня: на яких КПП затори facebook.com/zahidnuy.kordon
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні у вівторок, 27 жовтня, фіксуються на декількох контрольних пропускних пунктах. Подекуди в заторах понад 20 автомобілів. Крім того, водіям варто памʼятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 27 жовтня

Наразі затори на кордоні є з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Водночас проїзд до Молдови вільний.

Черги на кордоні з Польщею 27 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 20 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 жовтня

Читайте також:

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 27 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 27 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

Як писали Новини.LIVE, гібридна Toyota RAV4 споживає в середньому близько 5,5 л пального на 100 км. Водночас економніші седани завдяки меншій вазі та кращій аеродинаміці можуть проїжджати більше на одному баку.

А дизельний двигун Mercedes-Benz OM617, представлений у 1974 році, став відомим завдяки винятковій довговічності. П’ятициліндровий агрегат із великим запасом міцності встановлювали на седани W123, S-Class W126 і перші позашляховики G-Wagen. За належного обслуговування він міг долати понад мільйон кілометрів.

кордон Україна автомобіль черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації