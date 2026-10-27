Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні у вівторок, 27 жовтня, фіксуються на декількох контрольних пропускних пунктах. Подекуди в заторах понад 20 автомобілів. Крім того, водіям варто памʼятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 27 жовтня

Наразі затори на кордоні є з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Водночас проїзд до Молдови вільний.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 20 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

Як писали Новини.LIVE, гібридна Toyota RAV4 споживає в середньому близько 5,5 л пального на 100 км. Водночас економніші седани завдяки меншій вазі та кращій аеродинаміці можуть проїжджати більше на одному баку.

А дизельний двигун Mercedes-Benz OM617, представлений у 1974 році, став відомим завдяки винятковій довговічності. П’ятициліндровий агрегат із великим запасом міцності встановлювали на седани W123, S-Class W126 і перші позашляховики G-Wagen. За належного обслуговування він міг долати понад мільйон кілометрів.