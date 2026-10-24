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Главная Авто На нескольких КПП масштабные очереди: как быстрее пересечь границу

На нескольких КПП масштабные очереди: как быстрее пересечь границу

Ua ru
24 октября 2026 12:13
Очереди на границе Украины сегодня 24 октября
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу, 24 октября, на многих пунктах пропуска на границе наблюдались очереди. Наибольшее скопление автомобилей в настоящее время наблюдается на выезде в Польшу. Также пограничники призывают учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 24 октября

Пробки наблюдаются на КПП в Польшу, Словакию и Венгрию. Проезд в Румынию и Молдову свободный.

Черги на кордоні з Польщею 23 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 100 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 70 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 60 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 100 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 80 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 40 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 30 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 24 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 24 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 24 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, перед зимой водители часто задумываются об установке более широких колес, однако неправильно подобранные шины могут ухудшить управляемость автомобиля на скользкой дороге. Стоит придерживаться рекомендованных производителем размеров, ведь отклонение от них может негативно повлиять на эксплуатацию автомобиля.

А Subaru остается одним из немногих массовых автопроизводителей, использующих оппозитные двигатели. Несмотря на распространенное мнение об их повышенной долговечности, ресурс таких моторов зависит от ряда технических факторов, а не только от конструкции.

граница КПП Украина автомобиль очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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