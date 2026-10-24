Очереди на границе Украины сегодня 24 октября

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу, 24 октября, на многих пунктах пропуска на границе наблюдались очереди. Наибольшее скопление автомобилей в настоящее время наблюдается на выезде в Польшу. Также пограничники призывают учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 24 октября

Пробки наблюдаются на КПП в Польшу, Словакию и Венгрию. Проезд в Румынию и Молдову свободный.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 100 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 70 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 60 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 100 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 80 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 40 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 30 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"М.Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, перед зимой водители часто задумываются об установке более широких колес, однако неправильно подобранные шины могут ухудшить управляемость автомобиля на скользкой дороге. Стоит придерживаться рекомендованных производителем размеров, ведь отклонение от них может негативно повлиять на эксплуатацию автомобиля.

А Subaru остается одним из немногих массовых автопроизводителей, использующих оппозитные двигатели. Несмотря на распространенное мнение об их повышенной долговечности, ресурс таких моторов зависит от ряда технических факторов, а не только от конструкции.