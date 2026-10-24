Черги на кордоні України сьогодні 24 жовтня

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні у суботу, 24 жовтня, зафіксовано на багатьох пунктах пропуску. Найбільше скупчення автомобілів наразі на виїзд до Польщі. Також прикордонники закликають враховувати можливі нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 24 жовтня

Затори є на КПП до Польщі та Словаччини, Угорщини. Проїзд до Румунії та Молдови вільний.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 100 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 70 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 60 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 100 л/а, 15 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 80 л/а, 0 автоб., 90 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 40 л/а, 9 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 30 л/а, 15 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Читайте також:

"М.Березний" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 45 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 12 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, перед зимою водії часто замислюються над встановленням ширших коліс, однак неправильно підібрані шини можуть погіршити керованість авто на слизькій дорозі. Варто дотримуватися рекомендованих виробником розмірів, адже відхилення від них може негативно вплинути на експлуатацію автомобіля.

А Subaru залишається одним із небагатьох масових автовиробників, які використовують опозитні двигуни. Попри поширену думку про їхню підвищену довговічність, ресурс таких моторів залежить від низки технічних чинників, а не лише від конструкції.