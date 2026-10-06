Очереди на границе Украины 6 октября: где больше всего автомобилей

На нескольких КПП масштабные заторы: очереди на границе Украины
Очереди на границе Украины во вторник, 6 октября, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Наибольшее количество автомобилей направляется в Польшу. Кроме того, водителям следует учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 6 октября
В настоящее время очереди наблюдаются на границе с Польшей и Венгрией. В то же время проезд в Молдову, Словакию и Румынию свободен.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 13 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Как писали Новини.LIVE, польская компания GetHelp проанализировала более 60 тысяч случаев ремонта за последнее десятилетие и выяснила, с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы подержанных автомобилей после покупки.
А подержанные автомобили корейских брендов пользуются стабильным спросом в Украине, в частности благодаря неприхотливой конструкции и относительно доступному обслуживанию. В ценовом диапазоне от 4500 до 8000 долларов покупатели обычно стараются найти оптимальное сочетание технического состояния, надежности двигателя и уровня комфорта. Эксперты проанализировали рынок и определили модели, которые даже с возрастом могут оставаться практичным вариантом в рамках такого бюджета.