Очереди на границе Украины 6 октября: где больше всего автомобилей

Проверка автомобиля на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

Очереди на границе Украины во вторник, 6 октября, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Наибольшее количество автомобилей направляется в Польшу. Кроме того, водителям следует учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 6 октября

В настоящее время очереди наблюдаются на границе с Польшей и Венгрией. В то же время проезд в Молдову, Словакию и Румынию свободен.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 13 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, польская компания GetHelp проанализировала более 60 тысяч случаев ремонта за последнее десятилетие и выяснила, с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы подержанных автомобилей после покупки.

А подержанные автомобили корейских брендов пользуются стабильным спросом в Украине, в частности благодаря неприхотливой конструкции и относительно доступному обслуживанию. В ценовом диапазоне от 4500 до 8000 долларов покупатели обычно стараются найти оптимальное сочетание технического состояния, надежности двигателя и уровня комфорта. Эксперты проанализировали рынок и определили модели, которые даже с возрастом могут оставаться практичным вариантом в рамках такого бюджета.