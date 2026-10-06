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Главная Авто На нескольких КПП масштабные заторы: очереди на границе Украины

На нескольких КПП масштабные заторы: очереди на границе Украины

Ua ru
6 октября 2026 12:21
Очереди на границе Украины 6 октября: где больше всего автомобилей
Проверка автомобиля на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

Очереди на границе Украины во вторник, 6 октября, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Наибольшее количество автомобилей направляется в Польшу. Кроме того, водителям следует учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 6 октября

В настоящее время очереди наблюдаются на границе с Польшей и Венгрией. В то же время проезд в Молдову, Словакию и Румынию свободен.

Черги на кордоні з Польщею 6 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 6 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 13 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 6 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 6 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, польская компания GetHelp проанализировала более 60 тысяч случаев ремонта за последнее десятилетие и выяснила, с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы подержанных автомобилей после покупки.

А подержанные автомобили корейских брендов пользуются стабильным спросом в Украине, в частности благодаря неприхотливой конструкции и относительно доступному обслуживанию. В ценовом диапазоне от 4500 до 8000 долларов покупатели обычно стараются найти оптимальное сочетание технического состояния, надежности двигателя и уровня комфорта. Эксперты проанализировали рынок и определили модели, которые даже с возрастом могут оставаться практичным вариантом в рамках такого бюджета.

граница Украина автомобиль очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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