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Головна Авто На декількох КПП масштабні затори: черги на кордоні України

На декількох КПП масштабні затори: черги на кордоні України

Ua ru
6 жовтня 2026 12:21
Черги на кордоні України 6 жовтня: де найбільше скупчення авто
Перевірка авто на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Черги на кордоні України у вівторок, 6 жовтня, зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Найбільша кількість автомобілів на виїзд до Польщі. Крім того, водіям варто враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 6 жовтня

Наразі черги є на кордоні з Польщею та Угорщиною. Водночас до Молдови, Словаччини та Румунії проїзд вільний.

Черги на кордоні з Польщею 6 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0  автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 жовтня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 6 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 13 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 6 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 6 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, польська компанія GetHelp проаналізувала понад 60 тисяч випадків ремонту за останнє десятиліття та з’ясувала, з якими проблемами найчастіше стикаються власники вживаних авто після придбання.

А вживані автомобілі корейських брендів мають стабільний попит в Україні, зокрема завдяки невибагливій конструкції та відносно доступному обслуговуванню. У ціновому діапазоні від 4500 до 8000 доларів покупці зазвичай намагаються знайти оптимальне поєднання технічного стану, надійності двигуна та рівня комфорту. Експерти проаналізували ринок і визначили моделі, які навіть із віком можуть залишатися практичним варіантом у межах такого бюджету.
 

кордон Україна автомобіль черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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