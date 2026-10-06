Черги на кордоні України 6 жовтня: де найбільше скупчення авто

Перевірка авто на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Черги на кордоні України у вівторок, 6 жовтня, зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Найбільша кількість автомобілів на виїзд до Польщі. Крім того, водіям варто враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 6 жовтня

Наразі черги є на кордоні з Польщею та Угорщиною. Водночас до Молдови, Словаччини та Румунії проїзд вільний.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 10 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 13 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, польська компанія GetHelp проаналізувала понад 60 тисяч випадків ремонту за останнє десятиліття та з’ясувала, з якими проблемами найчастіше стикаються власники вживаних авто після придбання.

А вживані автомобілі корейських брендів мають стабільний попит в Україні, зокрема завдяки невибагливій конструкції та відносно доступному обслуговуванню. У ціновому діапазоні від 4500 до 8000 доларів покупці зазвичай намагаються знайти оптимальне поєднання технічного стану, надійності двигуна та рівня комфорту. Експерти проаналізували ринок і визначили моделі, які навіть із віком можуть залишатися практичним варіантом у межах такого бюджету.

