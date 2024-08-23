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На границе с Польшей возможны задержки — в ГПСУ назвали причину

23 августа 2024 16:05
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
ГНСУ предупредила о возможных задержках на границе с Польшей
Скопление автомобилей на границе. Иллюстративное фото: ГНСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В понедельник, 26 августа, на пункте пропуска "Шегини" начнется ремонт двух полос движения. Он продлится полтора месяца. За это время возможно замедление движения на выезд из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 23 августа.

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"Внимание! Возможно замедление движения на украинско-польской границе. Речь идет о полосах для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы на ПП "Шегини" начнут в 9:00. Они продлятся полтора месяца. Украинцев просят учесть эту информацию при планировании поездок.

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16:40 Во Львовской области мотоцикл влетел в авто — в полиции заявили о пострадавших подростках

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Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

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