ДПСУ попередила про можливі затримки на кордоні з Польщею

Скупчення автомобілів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У понеділок, 26 серпня, на пункті пропуску "Шегині"розпочнеться ремонт двох смуг руху. Він триватиме півтора місяця. Протягом цього часу можливе сповільнення руху на виїзд з України.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у п’ятницю, 23 серпня.

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"Увага! Можливе сповільнення руху на українсько-польському кордоні. Йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України", — йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи на ПП "Шегині" розпочнуть о 09:00. Вони триватимуть півтора місяця. Українців просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей.