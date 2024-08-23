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Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться постояти довше

23 серпня 2024 07:59
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 23 серпня — на пунктах пропуску яких країн найбільше заторів
Черга на кордоні. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України зранку у п’ятницю, 23 серпня, зафіксували одразу на декількох пунктах пропуску. Крім того, водіям радять враховувати, що можлива нестабільна робота електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 23 серпня: пункти пропуску

Станом на 23 серпня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 5 серпня

 

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 7 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 10 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 50 л/а, 7 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 45 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 серпня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 5 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 5 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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