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Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

23 августа 2024 07:59
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 23 августа — на пунктах пропуска каких стран больше пробок
Очередь на границе. Фото: Западное региональное управление ГНСУ-Западная граница
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины с утра в пятницу, 23 августа, зафиксировали сразу на нескольких пунктах пропуска. Кроме того, водителям рекомендуют учитывать, что возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 23 августа: пункты пропуска

По состоянию на 23 августа пограничники обнаружили в некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 5 августа

 

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 7 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 50 л/а, 7 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 5 августа

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 5 августа

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 5 августа

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 5 августа

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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