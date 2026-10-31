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Главная Авто На границе скопились автомобили: где образовались самые большие очереди

На границе скопились автомобили: где образовались самые большие очереди

Ua ru
31 октября 2026 11:39
Очереди на границе 31 октября: где автомобили ожидают выезда из Украины Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Проверка автомобиля на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу, 31 октября, на границе Украины образовались очереди на нескольких пунктах пропуска с соседними странами. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезде в Польшу через КПП "Устилуг" — 20 машин. Такое же количество автомобилей наблюдается на КПП "Ужгород" на выезде в Словакию.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 31 октября

Черги на кордоні з Польщею 31 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 31 жовтня

Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 3 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 31 жовтня

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 18 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 31 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 31 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пикапы способны разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем спортивный родстер Mazda MX-5 Miata. Среди таких моделей — бензиновые GMC Syclone, Dodge Ram SRT-10 и Ford F-150 Raptor R, а также электрические Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck и Rivian R1T Quad.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года электромобили и гибриды заняли рекордные 43,6% продаж новых автомобилей на 15 ключевых мировых рынках. Всего за месяц было продано 2,414 млн таких машин — на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи обычных гибридов выросли на 18,9%, тогда как спрос на плагин-гибриды сократился на 17,8%.

Польша Словакия авто очереди очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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