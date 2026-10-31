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Головна Авто На кордоні зібралися автомобілі: де утворилися найбільші черги

На кордоні зібралися автомобілі: де утворилися найбільші черги

Ua ru
31 жовтня 2026 11:39
Черги на кордоні 31 жовтня: де на виїзд з України чекають авто Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Перевірка автомобіля на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України в суботу, 31 жовтня, утворилися на кількох пунктах пропуску із сусідніми державами. Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі через КПП "Устилуг" — 20 машин. Така ж кількість автівок спостерігається на КПП "Ужгород" на виїзді до Словаччини.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 31 жовтня

Черги на кордоні з Польщею 31 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 10 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 10 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 31 жовтня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 3 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 20 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 31 жовтня

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 18 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 31 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 31 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пікапи здатні розганятися до 100 км/год швидше за спортивний родстер Mazda MX-5 Miata. Серед таких моделей — бензинові GMC Syclone, Dodge Ram SRT-10 і Ford F-150 Raptor R, а також електричні Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck і Rivian R1T Quad.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні 2026 року електромобілі та гібриди зайняли рекордні 43,6% продажів нових автомобілів на 15 ключових світових ринках. Загалом за місяць реалізували 2,414 млн таких машин — на 3,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас продажі звичайних гібридів зросли на 18,9%, тоді як попит на плагін-гібриди скоротився на 17,8%.

Польща Словаччина авто черги черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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