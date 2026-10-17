Автомобиль возле зоны пограничного контроля. Фото: Государственная пограничная служба Украины

В субботу, 17 октября, на пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдается неоднородная ситуация с движением транспорта. Водителям, планирующим выезд за границу, следует учитывать возможные задержки, а также нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Российские атаки вызывают задержки на польской границе

Движение на украинско-польской границе замедляется из-за российских атак и воздушных тревог. На отдельных пунктах пропуска время ожидания таможенного оформления грузовиков длится 40 часов. Об этом сообщает Польское радио.

Из-за угрозы российских ударов пограничные переходы в Люблинском воеводстве Польши периодически приостанавливают работу. Это приводит к очередям и задержкам не только для грузовиков, но и для легковых автомобилей и автобусов.

По словам представителя налоговой администрации в Люблине Михала Деруся, в течение ночи поступило девять сигналов воздушной тревоги из-за угрозы атак. Еще несколько предупреждений объявили утром.

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"Это приводит к временному приостановлению оформления грузовых перевозок, а также движения частного транспорта и автобусов", — отметил Дерусь.

Очереди на границе Украины 17 октября

Сегодня, 17 октября, по состоянию на 05:30 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей наблюдается на нескольких КПП.

"Ягодин" — 5 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;

"Устилуг" — 55 легковых автомобилей, 3 автобуса. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Угринов" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Краковец" — 15 легковых автомобилей, 13 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Шегини" — 60 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 7 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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