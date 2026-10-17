На границе с Польшей собрались десятки автомобилей: очереди на КПП
В субботу, 17 октября, на пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдается неоднородная ситуация с движением транспорта. Водителям, планирующим выезд за границу, следует учитывать возможные задержки, а также нестабильную работу электронных систем контрольных служб.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Российские атаки вызывают задержки на польской границе
Движение на украинско-польской границе замедляется из-за российских атак и воздушных тревог. На отдельных пунктах пропуска время ожидания таможенного оформления грузовиков длится 40 часов. Об этом сообщает Польское радио.
Из-за угрозы российских ударов пограничные переходы в Люблинском воеводстве Польши периодически приостанавливают работу. Это приводит к очередям и задержкам не только для грузовиков, но и для легковых автомобилей и автобусов.
По словам представителя налоговой администрации в Люблине Михала Деруся, в течение ночи поступило девять сигналов воздушной тревоги из-за угрозы атак. Еще несколько предупреждений объявили утром.
"Это приводит к временному приостановлению оформления грузовых перевозок, а также движения частного транспорта и автобусов", — отметил Дерусь.
Очереди на границе Украины 17 октября
Сегодня, 17 октября, по состоянию на 05:30 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей наблюдается на нескольких КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 5 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;
- "Устилуг" — 55 легковых автомобилей, 3 автобуса. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Угринов" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Краковец" — 15 легковых автомобилей, 13 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Шегини" — 60 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 7 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;
- "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;
- "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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