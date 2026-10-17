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Главная Авто На границе с Польшей собрались десятки автомобилей: очереди на КПП

На границе с Польшей собрались десятки автомобилей: очереди на КПП

Ua ru
17 октября 2026 09:27
Очереди на границе Украины 17 октября: ситуация на пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины
Автомобиль возле зоны пограничного контроля. Фото: Государственная пограничная служба Украины

В субботу, 17 октября, на пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдается неоднородная ситуация с движением транспорта. Водителям, планирующим выезд за границу, следует учитывать возможные задержки, а также нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Российские атаки вызывают задержки на польской границе

Движение на украинско-польской границе замедляется из-за российских атак и воздушных тревог. На отдельных пунктах пропуска время ожидания таможенного оформления грузовиков длится 40 часов. Об этом сообщает Польское радио.

Из-за угрозы российских ударов пограничные переходы в Люблинском воеводстве Польши периодически приостанавливают работу. Это приводит к очередям и задержкам не только для грузовиков, но и для легковых автомобилей и автобусов.

По словам представителя налоговой администрации в Люблине Михала Деруся, в течение ночи поступило девять сигналов воздушной тревоги из-за угрозы атак. Еще несколько предупреждений объявили утром.

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"Это приводит к временному приостановлению оформления грузовых перевозок, а также движения частного транспорта и автобусов", — отметил Дерусь.

Очереди на границе Украины 17 октября

Сегодня, 17 октября, по состоянию на 05:30 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей наблюдается на нескольких КПП.

Черги на кордоні з Польщею 17 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 5 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;
  • "Устилуг" — 55 легковых автомобилей, 3 автобуса. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Угринов" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Краковец" — 15 легковых автомобилей, 13 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Шегини" — 60 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 7 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 жовтня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 17 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;
  • "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 17 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 17 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, почему подержанные кроссоверы возрастом 3–5 лет остаются практичным выбором для повседневных поездок и путешествий с семьей. Такие автомобили сочетают в себе современное оснащение, комфорт и более доступную цену по сравнению с новыми моделями.

Также Новини.LIVE писали о неочевидной опасности, с которой могут столкнуться женщины за рулем и пассажирки. Врач отделения неотложной помощи доктор Джо предупредил, что обычная заколка для волос во время автомобильной аварии может привести к серьёзным травмам. Поэтому даже выбор причёски перед поездкой может иметь значение для личной безопасности.

Польша пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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