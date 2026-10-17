Авто біля зони прикордонного контролю. Фото: Державна прикордонна служба України

У суботу, 17 жовтня, на пунктах пропуску на західному кордоні України зберігається різна ситуація з рухом транспорту. Водіям, які планують виїзд за кордон, варто враховувати можливі затримки, а також нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Російські атаки спричиняють затримки на польському кордоні

Рух на українсько-польському кордоні сповільнюється через російські атаки та повітряні тривоги. На окремих пунктах пропуску очікування на митне оформлення вантажівок сягає 40 годин. Про це повідомляє Польське радіо.

Через загрозу російських ударів прикордонні переходи в Люблінському воєводстві Польщі періодично призупиняють роботу. Це призводить до утворення черг і затримок не лише для вантажівок, а й для легкових автомобілів та автобусів.

За словами представника податкової адміністрації в Любліні Міхала Деруся, протягом кількох нічних годин надійшло дев’ять сигналів повітряної тривоги через загрозу атак. Ще кілька попереджень оголосили вранці.

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"Це спричиняє тимчасове припинення оформлення вантажних перевезень, але також і руху приватного транспорту й автобусів", — зазначив Дерусь.

Черги на кордоні України 17 жовтня

Сьогодні, 17 жовтня, станом на 05:30 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на кількох КПП.

"Ягодин" — 5 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється, легкові автомобілі тимчасово не пропускають;

"Устилуг" — 55 легкових автомобілів, 3 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Угринів" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Краківець" — 15 легкових автомобілів, 13 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" — 60 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 7 автобус. Пропуск пішоходів не здійснюється.

"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 0 легкових авто, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Дзвінкове" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових авто, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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