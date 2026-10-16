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Главная Авто На границе с Польшей скопились десятки автомобилей: ситуация на КПП сегодня

На границе с Польшей скопились десятки автомобилей: ситуация на КПП сегодня

Ua ru
16 октября 2026 10:27
Очереди на границе 16 октября: ситуация на пограничных контрольно-пропускных пунктах Украины
Автомобиль на границе. Фото: ГПСУ

В пятницу, 16 октября, на украинской границе с соседними странами было зафиксировано скопление легковых автомобилей и автобусов. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезде в Польшу через пункт пропуска "Шегини", а автобусов — в "Устилуге".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 16 октября

Сегодня, 16 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на нескольких КПП.

Черги на кордоні з Польщею 14 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;
  • "Устилуг" — 0 легковых автомобилей, 12 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Угринов" — 50 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Краковец" — 50 легковых автомобилей, 10 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Шегини" — 85 легковых автомобилей, 0 автобусов, 65 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется.

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Ужгород" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 14 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;
  • "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 14 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 14 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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пограничники автобусы автомобиль ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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