Очереди на границе 16 октября: ситуация на пограничных контрольно-пропускных пунктах Украины

Автомобиль на границе. Фото: ГПСУ

В пятницу, 16 октября, на украинской границе с соседними странами было зафиксировано скопление легковых автомобилей и автобусов. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезде в Польшу через пункт пропуска "Шегини", а автобусов — в "Устилуге".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 16 октября

Сегодня, 16 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на нескольких КПП.

"Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;

"Устилуг" — 0 легковых автомобилей, 12 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Угринов" — 50 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Краковец" — 50 легковых автомобилей, 10 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Шегини" — 85 легковых автомобилей, 0 автобусов, 65 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется.

Читайте также:

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Ужгород" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, антифриз со временем теряет свои защитные свойства, из-за чего двигатель автомобиля становится более уязвимым к перегреву и внутренней коррозии. Своевременная замена охлаждающей жидкости помогает избежать серьезных неисправностей и сохранить стабильную работу силового агрегата.

Как сообщали Новини.LIVE, подержанная Skoda Kamiq может заинтересовать покупателей, которые ищут компактный городской кроссовер с практичным салоном, высокой посадкой и современными мультимедийными функциями. Перед покупкой автомобиля механики советуют обратить внимание на состояние основных узлов и их остаточный ресурс.