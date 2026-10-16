Черги на кордоні 16 жовтня: ситуація на КПП України

Авто на кордоні. Фото: ДПСУ

У п’ятницю, 16 жовтня, на українському кордоні з сусідніми державами зафіксували скупчення легкових автомобілів та автобусів. Найбільше легкових машин очікують на виїзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині", а автобусів — в "Устилузі".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 16 жовтня

Сьогодні, 16 жовтня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на кількох КПП.

"Ягодин" — 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється, легкові автомобілі тимчасово не пропускають;

"Устилуг" — 0 легкових автомобілів, 12 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Угринів" — 50 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Грушів" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Краківець" — 50 легкових автомобілів, 10 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" — 85 легкових автомобілів, 0 автобусів, 65 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Нижанковичі" — 10 легкових автомобілів, 1 автобус. Пропуск пішоходів не здійснюється.

Читайте також:

"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Ужгород" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 0 легкових авто, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Дзвінкове" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових авто, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, антифриз із часом втрачає свої захисні властивості, через що двигун автомобіля стає вразливішим до перегрівання та внутрішньої корозії. Своєчасна заміна охолоджувальної рідини допомагає уникнути серйозних несправностей і зберегти стабільну роботу силового агрегату.

Як повідомляли Новини.LIVE, вживаний Skoda Kamiq може зацікавити покупців, які шукають компактний міський кросовер із практичним салоном, високою посадкою та сучасними мультимедійними функціями. Перед купівлею автомобіля механіки радять звернути увагу на стан основних вузлів і їхній залишковий ресурс.