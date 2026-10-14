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Главная Авто На границе с Польшей образовались очереди: сколько авто ожидают пересечения

На границе с Польшей образовались очереди: сколько авто ожидают пересечения

Ua ru
14 октября 2026 10:54
Очереди на границе Украины 14 октября: где больше всего автомобилей
Пограничник проверяет автомобиль. Фото: facebook.com/DPSUkraine

В среду, 14 октября, на западной границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество транспорта по состоянию на 09:00 было зафиксировано на пунктах пропуска "Шегини" — 90 автомобилей, "Устилуг" — 50, "Грушев" — 25 и "Краковец" — 20. Водителям рекомендуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 14 октября

Сегодня, 14 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на восьми контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 14 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 90 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00-21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00-19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00-20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00-19:00).

Черги на кордоні з Румунією 14 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 14 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 7 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные автомобили выгоднее ввозить из США в Украину в 2026 году. По данным Института исследований авторынка, бензиновые и дизельные машины на американском оптовом рынке дешевели, тогда как электрокары дорожали.

Также Новини.LIVE сообщали, что премиальное высокооктановое топливо может нанести вред некоторым автомобилям с большим пробегом. По словам механиков, моющие присадки способны растворять накопившиеся отложения, которые могут повлиять на герметичность поршней и работу топливной системы.

Польша граница автомобиль очереди очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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