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Головна Авто На кордоні з Польщею утворилися черги: скільки авто очікують на перетин

На кордоні з Польщею утворилися черги: скільки авто очікують на перетин

Ua ru
14 жовтня 2026 10:54
Черги на кордоні України 14 жовтня: де найбільше автомобілів
Прикордонник перевіряє автомобіль. Фото: facebook.com/DPSUkraine

У середу, 14 жовтня, на західному кордоні України утворилися черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше транспорту станом на 09:00 зафіксували на пунктах пропуску "Шегині" — 90 авто, "Устилуг" — 50, "Грушів" — 25 та "Краківець" — 20. Водіям радять враховувати можливі збої електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 14 жовтня

Сьогодні, 14 жовтня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на вісьмох контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 14 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
    "Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
    "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Грушів" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Краківець" — 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Шегині" — 90 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
    "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 жовтня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
    "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
    "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00-21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00-19:00);
    "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00-20:00);
    "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
    "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
    "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00-19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 14 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 14 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 7 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
    "Кельменці" — 0 л/а, 0.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані автомобілі вигідніше привозити зі США в Україну у 2026 році. За даними Інституту досліджень авторинку, бензинові та дизельні машини на американському гуртовому ринку дешевшали, тоді як електрокари дорожчали. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що преміальне високооктанове пальне може зашкодити деяким автомобілям із великим пробігом. За словами механіків, мийні присадки здатні розчиняти накопичені відкладення, які можуть вплинути на герметичність поршнів і роботу паливної системи.

Польща кордон автомобіль черги черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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