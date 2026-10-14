Черги на кордоні України 14 жовтня: де найбільше автомобілів

Прикордонник перевіряє автомобіль. Фото: facebook.com/DPSUkraine

У середу, 14 жовтня, на західному кордоні України утворилися черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше транспорту станом на 09:00 зафіксували на пунктах пропуску "Шегині" — 90 авто, "Устилуг" — 50, "Грушів" — 25 та "Краківець" — 20. Водіям радять враховувати можливі збої електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 14 жовтня

Сьогодні, 14 жовтня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на вісьмох контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 90 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00-21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00-19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00-20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00-19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 7 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0.

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