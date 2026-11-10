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Главная Авто На границе к двум странам наблюдаются пробки: очереди на КПП

На границе к двум странам наблюдаются пробки: очереди на КПП

Ua ru
10 ноября 2026 11:19
Очереди на границе Украины 10 ноября: где больше всего машин facebook.com/zahidnuy.kordon
Пограничник на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во вторник, 10 ноября, на границе Украины были зафиксированы очереди на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Образовались пробки на выезде в Польшу и Венгрию. Пограничники призывают водителей помнить о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 10 ноября

В настоящее время пробки наблюдаются на КПП "Устилуг" и "Шегини" в направлении Польши, а также на пунктах пропуска "Тиса" и "Вилок" в направлении Венгрии.

Черги на кордоні з Польщею 10 листопада

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 10 листопада

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 10 листопада

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 6 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 10 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 10 листопада

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Как писали Новини.LIVE, на рынке подержанных автомобилей покупатели нередко ориентируются на популярные стереотипы и не рассматривают менее известные альтернативы. Эксперт по подбору автомобилей отобрал семь недооцененных моделей, которые отличаются долговечностью и хорошей комплектацией по доступной цене.

Также эксперты определили семь моделей с самыми низкими показателями топливной экономичности. В частности, речь идет о рамном пикапе Toyota Tundra i-Force Max TRD Pro (2026).

граница Украина пограничники автомобиль очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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