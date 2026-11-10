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Головна Авто На кордоні до двох країн зафіксовано затори: черги на КПП

На кордоні до двох країн зафіксовано затори: черги на КПП

Ua ru
10 листопада 2026 11:19
Черги на кордоні України 10 листопада: де найбільше авто facebook.com/zahidnuy.kordon
Прикордонник на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у вівторок, 10 листопада, зафіксовано на декількох контрольних пропускних пунктах. Затори на виїзд до Польщі та Угорщини. Прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 10 листопада

Наразі затори є на КПП "Устилуг" та "Шегині" до Польщі, а також в пунктах пропуску "Тиса" та "Вилок" до Угорщини.

Черги на кордоні з Польщею 10 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 35 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 10 листопада

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 10 листопада

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 6 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 10 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 10 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

Як писали Новини.LIVE, на ринку вживаних авто покупці нерідко орієнтуються на популярні стереотипи та не розглядають менш відомі альтернативи. Експерт з автопідбору відібрав сім недооцінених моделей, які вирізняються довговічністю і хорошим оснащенням за доступною ціною.

Також експерти визначили сім моделей із найнижчими показниками паливної економічності. Зокрема, йдеться про рамний пікап Toyota Tundra i-Force Max TRD Pro (2026).

кордон Україна прикордонники автомобіль черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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