Прикордонник на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у вівторок, 10 листопада, зафіксовано на декількох контрольних пропускних пунктах. Затори на виїзд до Польщі та Угорщини. Прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 10 листопада

Наразі затори є на КПП "Устилуг" та "Шегині" до Польщі, а також в пунктах пропуску "Тиса" та "Вилок" до Угорщини.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 35 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 6 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

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