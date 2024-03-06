На дорогах Одессы был замечен ультрасовременный электрокар Lotus Eletre (фото)
Украинцы заметили в Одессе электрокар Lotus Eletre 2023 года выпуска компании Geely. Автомобиль родом из Китая, где собирается на собственных мощностях.
Фото автомобиля обнародовал пользователь top_car_od на странице в Instagram в воскресенье, 3 марта
Чем уникален Lotus Eletre
Lotus Eletre доступен в трех версиях: Eletre, Eletre S и Eletre R, мощностью от 612 до 918 лошадиных сил. Первые две версии разгоняются до 100 километров за 4,5 секунды, а самой мощной для этого требуется менее 3 секунд. Все модели имеют автоматическую коробку.
Самая мощная версия имеет батарею емкостью 111,9 кВт-ч, способную пройти до 600 км на одном заряде, и поддерживает самую быструю зарядку на 800 вольт.
Авто можно приобрести по цене от 116 до 160 тысяч долларов, однако в Украину эту модель доставляют "серые дилеры", поэтому цена стартует от 120 тысяч долларов.
Напомним, что эксперты Hot Cars назвали лучшие среднеразмерные кроссоверы и внедорожники 2024 года.
Также мы писали, что специалисты собрали 50 самых дорогих кроссоверов и внедорожников мира. Цены на авто в рейтинге начинаются от 96 000 долларов и достигают миллионных отметок.
Читайте Новини.LIVE!