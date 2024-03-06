На дорогах Одессы был замечен ультрасовременный электрокар Lotus Eletre (фото)

Электрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od

Украинцы заметили в Одессе электрокар Lotus Eletre 2023 года выпуска компании Geely. Автомобиль родом из Китая, где собирается на собственных мощностях.

Фото автомобиля обнародовал пользователь top_car_od на странице в Instagram в воскресенье, 3 марта

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Чем уникален Lotus Eletre

Lotus Eletre доступен в трех версиях: Eletre, Eletre S и Eletre R, мощностью от 612 до 918 лошадиных сил. Первые две версии разгоняются до 100 километров за 4,5 секунды, а самой мощной для этого требуется менее 3 секунд. Все модели имеют автоматическую коробку.

Электрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od

Электрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od

Электрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od

Самая мощная версия имеет батарею емкостью 111,9 кВт-ч, способную пройти до 600 км на одном заряде, и поддерживает самую быструю зарядку на 800 вольт.

Электрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od

Электрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od

Электрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od

Авто можно приобрести по цене от 116 до 160 тысяч долларов, однако в Украину эту модель доставляют "серые дилеры", поэтому цена стартует от 120 тысяч долларов.

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