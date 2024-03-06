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На дорогах Одеси помітили ультрасучасний електрокар Lotus Eletre (фото)

6 березня 2024 05:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На дорогах Одеси помітили ультрасучасний електрокар Lotus Eletre (фото)
Електрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українці помітили в Одесі електрокар Lotus Eletre 2023 року випуску компанії Geely. Авто родом із Китаю, де складається на власних потужностях.

Фото автомобіля оприлюднив користувач top_car_od на сторінці в Instagram у неділю, 3 березня

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Чим унікальний Lotus Eletre

Lotus Eletre доступний у трьох версіях: Eletre, Eletre S та Eletre R, з потужністю від 612 до 918 кінських сил. Перші дві версії розганяються до 100 кілометрів за 4,5 секунди, а найпотужнішій для цього потрібно менш ніж 3 секунди. Всі моделі мають автоматичну трансмісію.

На дорогах Одеси помітили ультрасучасний електрокар Lotus Eletre (фото) - фото 1
Електрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od
Електрокар Lotus Eletre
Електрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od
Електрокар Lotus Eletre
Електрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od

Найпотужніша версія має батарею місткістю 111,9 кВт-год, здатну пройти до 600 км на одному заряді, і підтримує найшвидшу зарядку на 800 вольтів.

Електрокар Lotus Eletre
Електрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od
Електрокар Lotus Eletre
Електрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od
Електрокар Lotus Eletre
Електрокар Lotus Eletre. Фото: instagram.com/top_car_od

Автівку можна придбати за ціною від 116 до 160 тисяч доларів, однак в Україну цю модель доставляють "сірі дилери", тому ціна стартує від 120 тисяч доларів.

Нагадаємо, що експерти Hot Cars назвали найкращі середньорозмірні кросовери та позашляховики 2024 року.

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Одеса
Китай
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Україна
фото
водії

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