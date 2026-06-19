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Главная Авто На 11 КПП очереди на выезд из Украины: где скопление наибольшее

На 11 КПП очереди на выезд из Украины: где скопление наибольшее

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 12:35
Большие очереди на границе с Польшей 19 июня
Служебная собака ищет наркотики. Фото: пресс-служба ГПСУ

В пятницу, 19 июня, на границе с Польшей наблюдаются большие очереди. Также придется ждать на пограничных контрольно-пропускных пунктах на границе с Венгрией, Румынией и Словакией. В ГПСУ советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 19 июня

По состоянию на 09:00 ГПСУ зафиксировала заторы на пунктах пропуска с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.

Черги на кордоні з Польщею 19 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 180 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 19 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 19 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 19 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 2 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 19 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, почему дизельные двигатели служат дольше. Причина в том, что бензин является агрессивным растворителем с низкими смазывающими характеристиками. А дизельное топливо обладает высокой вязкостью и способно самостоятельно смазывать подвижные металлические элементы системы.

Также Новини.LIVE сообщали, почему расход топлива летом зависит от цвета автомобиля. Светлые машины могут отражать около 60% прямых солнечных лучей. Поэтому поддерживать комфортную температуру в салоне становится значительно проще.

Польша Румыния очереди на границе
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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