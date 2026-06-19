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Головна Авто На 11 КПП черги на виїзд із України: де найбільше скупчення

На 11 КПП черги на виїзд із України: де найбільше скупчення

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 12:35
Великі черги на кордоні з Польщею 19 червня
Службовий пес шукає наркотики. Фото: пресслужба ДПСУ

У п'ятницю, 19 червня, великі черги спостерігаються на кордоні з Польщею. Також доведеться чекати на КПП кордону з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. В ДПСУ радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 19 червня

Станом на 09:00 ДПСУ зафіксувала затори на пунктах пропуску із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Прикордонники радять враховувати черги на КПП під час планування маршруту.

Черги на кордоні з Польщею 19 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 0 автобусів, 180 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 19 червня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів, 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 19 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 19 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 2 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 19 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому дизельні двигуни служать довше. Причина в тому, що бензин є агресивним розчинником з низькими змащувальними характеристиками. А дизельне пальне має високу в'язкість і здатне самостійно змащувати рухомі металеві елементи системи. 

Також Новини.LIVE повідомляли, чому витрата палива влітку залежить від кольору автомобіля. Світлі машини можуть відбивати близько 60% прямих сонячних променів. Тому підтримувати комфортну температуру в салоні стає значно простіше.

Польща Румунія черги на кордоні
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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