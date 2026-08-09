Можно ли отремонтировать двигатель автомобиля после гидроудара

Автомобили на затопленной дороге. Фото: УНИАН

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Проезд через глубокие лужи во время сильного ливня может привести к катастрофической поломке автомобиля. Попадание воды внутрь работающего двигателя вызывает явление, известное как гидроудар. В такой ситуации важно действовать четко, чтобы не превратить двигатель в кучу дорогого металлолома.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

Механизм разрушения

Вода попадает в подкапотное пространство и всасывается через воздухозаборник непосредственно в камеры сгорания. Поскольку жидкость, в отличие от топливно-воздушной смеси, почти не сжимается, поршень под действием инерции наносит колоссальный удар по водяной пробке.

В 80% случаев это приводит к серьезным механическим повреждениям внутри силового агрегата. Вода способна в мгновение ока погнуть или сломать шатуны, пробить блок цилиндров и оторвать картер. Даже если снаружи двигатель кажется целым, скрытые деформации проявятся позже в виде стуков или внезапной остановки.

Главное правило

Самая большая ошибка водителя после остановки двигателя в водоеме: попытка снова повернуть ключ зажигания. Повторный запуск двигателя гарантированно добивает уцелевшие детали и исключает любой шанс на восстановление.

При первом подозрении на попадание воды следует немедленно остановиться и вызвать эвакуатор. Автомобиль необходимо транспортировать на СТО для тщательной диагностики.

Шансы на спасение

Иногда двигатель удается сохранить, но только при условии отсутствия повторных попыток запуска. Специалисты полностью разбирают агрегат, тщательно просушивают элементы и проверяют геометрию деталей.

Если деформации окажутся некритическими, мастера ограничиваются заменой отдельных элементов поршневой группы. Однако чаще всего приходится проводить полный капитальный ремонт или покупать новый двигатель.

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