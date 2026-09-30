Подержанный Kia Ceed: какое поколение хэтчбека лучше выбрать

Kia Ceed 2019 года. Фото: netcarshow.com

Корейские хэтчбеки и универсалы завоевали большую популярность на вторичном рынке благодаря практичности и доступной стоимости обслуживания. Однако перед покупкой стоит учесть, что подержанные Kia Ceed разных годов выпуска имеют существенные различия в надежности. Новейшее третье поколение демонстрирует отличные результаты техосмотров, тогда как предшественники имеют немало хронических недостатков. Отчеты специалистов позволяют выяснить, какое именно поколение считается наиболее удачной покупкой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Современное поколение

Третье поколение с заводским индексом CD выпускается с 2018 года с широкой гаммой бензиновых и дизельных двигателей мощностью от 99 до 204 л.с. Модель отличается качественной отделкой салона, хорошей шумоизоляцией, удачной настройкой ходовой части и надежной роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Также доступны гибридные модификации, а наличие длительной 5- или 7-летней заводской гарантии позволяет найти ухоженный экземпляр.

Редкие жалобы владельцев касаются сбоев системы автоматического удержания на склоне Auto-Hold и неисправностей передних натяжителей ремней и усилителя тормозов.

По данным TÜV, это поколение отличается образцовой надёжностью подвески, рулевого управления и световой техники. Однако уже на 4- и 5-летних машинах наблюдается повышенный износ тормозных дисков, которые приходится менять раньше ожидаемого срока. Кроме того, неожиданным минусом 2- и 3-летних экземпляров оказались мелкие утечки технических жидкостей из двигателя и трансмиссии, а также первые замечания по поводу герметичности выхлопной системы.

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Предыдущие версии

Второе поколение JD выпускалось с 2012 по 2018 год с силовыми агрегатами мощностью от 90 до 204 л.с., причем топовой стала спортивная модификация GT. Автомобиль получил привлекательный дизайн и отлаженную подвеску, однако чаще всего разочаровывает владельцев внезапно разряженными аккумуляторами и преждевременным износом сцепления на механических коробках передач. После нескольких лет эксплуатации выходят из строя наконечники рулевых тяг, изнашиваются суппорты и ручной тормоз, а также возникают неисправности с фарами дальнего света и указателями поворота.

Самое старое первое поколение ED производилось с 2007 по 2012 год с бензиновыми двигателями объемом 1,4 л, 1,6 л и 2 л, а также с дизельными двигателями. На ранних моделях часто выходили из строя катушки зажигания и топливный насос, а 5-ступенчатая механическая коробка передач не позволяла экономить топливо на трассе. С годами к этим проблемам добавляются сломанные полуоси, коррозия креплений топливного бака, сбои системы стабилизации, слабые тормозные шланги и высокая токсичность выхлопных газов из-за изношенных катализаторов. Учитывая состояние ходовой части, первые два поколения требуют очень тщательной диагностики перед покупкой.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших корейских авто с пробегом по цене до 8000 долларов. На украинском вторичном рынке за эти деньги можно найти ухоженные машины с надежными двигателями.

Также механики объяснили, какие авто сложно и дорого ремонтировать. Простота обслуживания машины зависит от продуманности узлов на этапе производства.