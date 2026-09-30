Вживаний Kia Ceed: яке покоління хетчбека краще обрати

Kia Ceed 2019 року. Фото: netcarshow.com

Корейські хетчбеки та універсали здобули високу популярність на вторинному ринку завдяки практичності та доступній вартості обслуговування. Проте перед покупкою варто врахувати, що вживаний Kia Ceed різних років випуску має суттєві відмінності у надійності. Найновіше третє покоління демонструє чудові результати техоглядів, тоді як попередники мають чимало хронічних вад. Звіти фахівців дозволяють з'ясувати, яка саме генерація вважається найбільш вдалою покупкою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Реклама

Сучасне покоління

Третє покоління з заводським індексом CD випускають з 2018 року з широкою гамою бензинових і дизельних моторів потужністю від 99 до 204 к.с. Модель пропонує якісне оздоблення інтер'єру, затишну шумоізоляцію, вдале налаштування ходової частини та надійну роботизовану 7-ступеневу коробку передач з подвійним зчепленням. Також доступні гібридні модифікації, а наявність тривалої 5- або 7-річної заводської гарантії дозволяє знайти доглянутий екземпляр.

Рідкісні скарги власників стосуються збоїв системи автоматичного утримання на схилі Auto-Hold та несправностей передніх натягачів пасів і підсилювача гальм.

За даними TÜV, це покоління відрізняється зразковою надійністю підвіски, кермового управління та світлотехніки. Проте вже на 4- і 5-річних машинах спостерігається підвищений знос гальмівних дисків, які доводиться міняти раніше очікуваного терміну. Крім того, несподіваним мінусом 2- і 3-річних екземплярів виявилися дрібні витікання технічних рідин з двигуна й трансмісії, а також перші зауваження до герметичності вихлопної системи.

Читайте також:

Попередні версії

Друге покоління JD випускали з 2012 по 2018 рік з силовими агрегатами потужністю від 90 до 204 к.с., де топовою стала спортивна модифікація GT. Автомобіль отримав привабливий дизайн і зрілу підвіску, проте частіше розчаровує власників раптово розрядженими акумуляторами та передчасним зношенням зчеплення на механічних коробках. Після кількох років експлуатації виходять з ладу наконечники кермових тяг, зношуються супорти й ручне гальмо, а також виникають неполадки з фарами головного світла та покажчиками повороту.

Найстаріше перше покоління ED виробляли з 2007 по 2012 рік з бензиновими двигунами об'ємом 1,4 л, 1,6 л та 2 л, а також дизелями. На ранніх випусках часто виходили з ладу котушки запалювання та паливна помпа, а 5-ступенева механіка не дозволяла заощаджувати пальне на трасі. З роками до цих проблем додаються розбиті піввісі, корозія кріплень паливного бака, збої системи стабілізації, слабкі гальмівні шланги та висока токсичність вихлопу через зношені каталізатори. З огляду на стан ходової частини перші дві генерації вимагають дуже ретельної діагностики перед покупкою.

Раніше Новини.LIVE писали про кращі корейські авто з пробігом за ціною до 8000 доларів. На українському вторинному ринку за ці гроші можна знайти доглянуті машини з витривалими моторами.

Також механіки пояснили, які авто складно та дорого ремонтувати. Простота обслуговування машини залежить від продуманості вузлів на етапі виробництва.