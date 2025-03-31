Эксперты говорят, что из-за пошлин Трампа цены на авто в США вырастут независимо от производителя

Доставка авто кораблем. Иллюстративное фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразлично, если автопроизводители поднимут цены из-за его пошлин. Фактически, он поощряет их к этому и надеется на это.

Об этом в своем аналитическом материале сообщает CNN.

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Почему Трамп выступает за повышение цен на авто

Отвечая на вопрос Кристен Уэлкер с NBC News в телефонном интервью о том, оказывал ли он давление на автопроизводителей, чтобы они не повышали цены после того, как вступят в силу его 25% пошлины на импортные автомобили и запчасти, Трамп отрицал это.

"Нет, я никогда этого не говорил", — сказал Трамп Уэлкеру. "Мне все равно, если они поднимут цены, потому что люди начнут покупать американские автомобили. У нас их много".

После интервью помощник президента в комментарии NBC News сказал, что Трамп имел в виду именно цены на иностранные автомобили.

Что будет с ценами на машины в США

И хотя казалось бы, что из-за подорожания европейских и японских машин цены на американские авто должны снизиться или хотя бы остаться такими же, экономисты считают, что будет все наоборот - цены вырастут на все автомобили.

Эксперты по автомобильной промышленности заявили, что пошлины Трампа на транспортные средства и запчасти, которые вступят в силу на этой неделе поднимут стоимость производства всех автомобилей на тысячи долларов. Независимо от того, поднимут автопроизводители сами цены или нет, цены на автомобили почти наверняка вырастут в Соединенных Штатах из-за дисбаланса спроса и предложения.

Автопроизводители, вероятно, сократят производство автомобилей, ожидая, окажутся ли пошлины кратковременными. Они также могут быть обеспокоены тем, что дополнительная стоимость тарифов может снизить цену для некоторых потенциальных покупателей.

Питер Наварро, старший советник Белого дома по торговле и производству, в воскресенье отверг беспокойство по поводу роста цен для потребителей, сказав потребителям, которые могут быть обеспокоены, "доверять Трампу".

Ранее сообщалось, что Илон Маск подтвердил, что Tesla не останется невредимой после днями объявленных автомобильных пошлин в США. Генеральный директор и соучредитель компании признает, что влияние будет значительным.

Ранее мы писали, почему в Украине не бойкотируют автомобили Tesla. Также сообщалось, что доходы китайского производителя электромобилей BYD в 2024 году превысили заработок Tesla Илона Маска.