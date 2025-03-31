Експерти кажуть, що через мита Трампа ціни на авто в США зростуть незалежно від виробника

Доставка авто кораблем. Ілюстративне фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому байдуже, якщо автовиробники піднімуть ціни через його мита. Фактично, він заохочує їх до цього і сподівається на це.

Про це у своєму аналітичному матеріалі повідомляє CNN.

Читайте також:

Чому Трамп виступає за підвищення цін на авто

Відповідаючи на питання Крістен Велкер з NBC News у телефонному інтерв’ю про те, чи чинив він тиск на автовиробників, щоб вони не підвищували ціни після того, як набудуть чинності його 25% мита на імпортні автомобілі та запчастини, Трамп заперечив це.

"Ні, я ніколи цього не казав", — сказав Трамп Велкеру. "Мені все одно, якщо вони піднімуть ціни, тому що люди почнуть купувати американські автомобілі. У нас їх багато".

Після інтерв’ю помічник президента в коментарі NBC News сказав, що Трамп мав на увазі саме ціни на іноземні автомобілі.

Що буде з цінами на машини в США

І хоча здавалось би, що через подорожчання європейських та японських машин ціни на американські авто мають знизитись чи хоча б залишитись такими самим, економісти вважають, що буде все навпаки — уціни зростуть на всі автомобілі.

Експерти з автомобільної промисловості заявили, що мита Трампа на транспортні засоби та запчастини, які набудуть чинності цього тижня піднімуть вартість виробництва всіх автомобілів на тисячі доларів. Незалежно від того, піднімуть автовиробники самі ціни чи ні, ціни на автомобілі майже напевно зростуть у Сполучених Штатах через дисбаланс попиту та пропозиції.

Автовиробники, ймовірно, скоротять виробництво автомобілів, чекаючи, чи виявляться мита короткочасними. Вони також можуть бути стурбовані тим, що додаткова вартість тарифів може знизити ціну для деяких потенційних покупців.

Пітер Наварро, старший радник Білого дому з торгівлі та виробництва, у неділю відкинув занепокоєння щодо зростання цін для споживачів, сказавши споживачам, які можуть бути стурбовані, "довіряти Трампу".

Раніше повідомлялось, що Ілон Маск підтвердив, що Tesla не залишиться неушкодженою після днями оголошених автомобільних мит в США. Генеральний директор та співзасновник компанії визнає, що вплив буде значним.

Раніше ми писали, чому в Україні не бойкотують автомобілі Tesla. Також повідомлялося, що доходи китайського виробника електромобілів BYD у 2024 році перевищили заробіток Tesla Ілона Маска.