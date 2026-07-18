Механики назвали самые проблемные автомобили после техосмотра
Шведская транспортная служба обнародовала официальные результаты технического осмотра тысяч подержанных автомобилей. Этот рейтинг основан на реальных фактах выявленных неисправностей тормозов, рулевого управления, освещения, подвески и кузова. Полученные данные демонстрируют объективное состояние машин на дорогах и не зависят от субъективных впечатлений водителей. Статистика оказалась очень поучительной, а некоторые известные автомобильные бренды откровенно удивили своими низкими позициями.
Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Vezess.
Лучшие модели
Образцовые результаты во время проверок продемонстрировала марка Lynk & Co, у которой обнаружили лишь 8% проблемных машин. Сразу за лидером расположились бренды Porsche с показателем 10% и Polestar, у которого 11% дефектов. В верхнюю часть списка надежности также вошли Audi и Lexus с результатом 14%, Volvo, набравший 16%, а также BMW и Volkswagen, у которых по 17% замечаний от инспекторов.
Высокие показатели лидеров частично объясняются небольшим возрастом автомобильного парка. Машины брендов Lynk & Co и Polestar в Швеции преимущественно новые, а владельцы премиальных Porsche, как правило, не жалеют денег на качественное и своевременное обслуживание. Общая статистика чётко подтверждает фактор старения техники, ведь среди моделей 2024 года выпуска проблемы наблюдаются лишь у 9%, а среди машин 2014 года показатель брака достигает уже 35%.
Главные аутсайдеры
Худшие результаты с большим отрывом от среднего уровня в 23% продемонстрировали две абсолютно разные по философии и цене марки — Dacia и Tesla. У бюджетного румынского бренда неисправности различной степени тяжести зафиксировали в 48% проверенных автомобилей. Владельцы этих недорогих машин часто экономят на обслуживании и максимально оттягивают ремонт, из-за чего инспекторы постоянно обнаруживают проблемы с фарами, тормозами и элементами рулевого управления.
Результат компании Tesla стал главной неожиданностью, ведь дорогие и технологичные электромобили получили 39% негативных отзывов на техосмотре. Эксперты объясняют это отсутствием у производителя четкого регламента обязательного ежегодного сервисного обслуживания. Из-за этого мелкие дефекты подвески накапливаются и выявляются уже во время официальной проверки. Кроме того, из-за системы рекуперации водители редко используют классические тормоза, что приводит к ржавлению дисков и снижению эффективности торможения.
Ранее Новини.LIVE писали, что всем водителям в Украине нужно готовиться к обязательному техническому осмотру автомобилей. Новый законопроект планируют подать на рассмотрение в Верховную Раду уже осенью 2026 года.
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