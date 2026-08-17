Механик советует избегать этих пяти автомобилей в 2026 году

Audi Q7 2027 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка автомобиля премиум-класса нередко обходится в значительные финансовые затраты уже после выезда из автосалона. Неисправности сложных электронных систем, подвески и систем охлаждения требуют высокой квалификации мастеров и дорогостоящих запчастей. При выборе подержанных автомобилей дорогостоящее обслуживание может стать настоящей проблемой для владельца. Опытный автомеханик Алан Гельфанд выделил пять моделей, от которых лучше держаться как можно дальше.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Премиальные седаны

Седан Jaguar XJ отличается элегантным дизайном, однако имеет существенные проблемы с надежностью. Владельцы регулярно сталкиваются с отказами электронных компонентов, быстрым износом элементов подвески и частыми поломками системы охлаждения, что усугубляется дефицитом запчастей.

Итальянский Maserati Quattroporte испытывает аналогичные трудности. Двигатель, трансмиссия и бортовая электроника требуют постоянного ремонта, а сертифицированных специалистов по этой марке очень мало. В результате расходы на содержание автомобиля за первые пять лет эксплуатации могут составить 164 456 долларов.

Немецкие кроссоверы

Audi Q7 попал в список наименее надёжных автомобилей 2026 года. После преодоления отметки в 160 000 км пробега у машины начинают нестабильно работать коробка передач, сложная система полного привода и бортовая электроника.

Компактный кроссовер BMW X1 хорошо демонстрирует свои качества только в течение срока действия заводской гарантии. Со временем в машине регулярно выходят из строя компоненты подвески, блоки системы охлаждения и электронные модули.

Британский внедорожник

Land Rover Range Rover сочетает высокую проходимость с роскошным салоном, но имеет несколько слабых мест. Механики выделяют три основные проблемы этой модели: постоянные выходы из строя пневматической подвески, сбои в работе электроники и поломки системы охлаждения.

Обслуживание машины требует привлечения узкопрофильных специалистов, а ремонт часто приходится проводить комплексными блоками. В результате общие расходы на владение этим внедорожником за первые пять лет составляют около 141 424 долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили с пробегом пугают механиков. Некоторые модели двигателей требуют капитального ремонта ещё до достижения пробега 100 000 км.

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